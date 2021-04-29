Bozok Üniversitesi ile ihtisaslaşma istişaresi

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi ihtisaslaşma alanı olan makine ve imalat teknolojileri ile ilgili çevre üniversitelerle istişarelerde bulunuyor.

Üniversite ihtisaslaşma alanında yapılan çalışmalar kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi ile toplantı gerçekleştirdi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ihtisaslaşma alanı makine ve imalat teknolojileri kapsamında çalışma ve görüşmeleri sürdürdüklerini ifade ederek, “Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve ekibi ile ihtisaslaşma alanlarımızdaki tecrübelerimizi paylaşarak fikir alışverişinde bulunduğumuz verimli bir çevrim içi görüşme gerçekleştirdik” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021, 19:08