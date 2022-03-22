BTP Kongresine Çorum'dan katılım

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Kongreye BTP Çorum İl Başkanı Mehmet Ali Tanık ve BTP Çorum il ve ilçe yönetimi katıldı.

1358 kayıtlı delegenin bulunduğu BTP kongresine Türkiye'nin dört bir yanından binlerce vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan kongrede yöresel halk oyunlarından gösteriler sunuldu.

Kongrede 14 Nisan 2020'de vefat eden Prof. Dr. Haydar Baş anısına hazırlanan sinevizyon gösterisi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Çok sayıda basın mensubu ve parti temsilcisinin de takip ettiği kongrede oy kullanan 1171 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden Genel Başkanlığa seçilen Hüseyin Baş, konuşma yaptı.

Hayat pahalılığı üzerine değerlendirmeler yapan Hüseyin Baş, "Asgari ücret bir vatandaşın asgari geçimini sağlayacağı ücret. Bugün bu ücret bu ülkede yoksulluk sınırının üçte biri. Doktora 8-9 bin lira para veriyorlar diye başlarına kakıyorlar. Yetmiyorsa çık git diyor. Sen 100 bin lira alıyorsun sana yetiyor mu? Hepi topu bir karı bir koca yaşıyorsun! Şimdi bu beceriksizlik. Asgari ücretin olduğu nokta beceriksizlik. Bunlar ülkenin ekonomik koşulları değil, iş bilmezlik. Eskiden reklamlarda, 'kira öder gibi ev sahibi olun' denirdi, şimdi ev sahibi olur gibi kira ödüyoruz. Yetmiyor o evin faturalarını ödemek için de gidip kredi çekecek noktaya geldik. Fiyatlar artıyor, neymiş efendim 5 tane marketmiş. Senin hiç suçun yok ama 5 tane market suçlu! Bu marketlere 2,5 milyar lira ceza kestiler. Niye? Çünkü marketler haddinden fazla karla sana bana mal satmışlar. Peki eğer öyleyse bu parayı niye millete vermiyorsun? Bunun mağduru millet değil mi, niye devlete alıyorsun bu parayı? Tamam devlete aldın parayı bu market bu 2,5 milyar lirayı nereden çıkaracak? Yine sizden bizden çıkaracak. Yine enflasyon oldu değil mi!" dedi. (Haber Merkezi)