Bu acıya yürek dayanmaz

İzmir’de yaşanan depremde enkaz altında kalan Çorumlu Arife Yücel (60) ve 4 torunun cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir’den gelen acı haber Çorum’u yasa boğdu. İzmir Bayraklı’da Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları devam ederken, Çorum Kuşsaray Köyü’nden 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olayda Arife Yücel ile birlikte torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda hayatını kaybetti.

Kızlarını oyuncaklarına sarılarak bekliyordu

Kızları Vera ve Lena Yücel ile, yeğenleri Diren ve Feda Yücel ve kayınvalidesi Arife Yücel’in vefat haberini duyan Nilay Yücel, gözyaşlarına boğuldu. Enkaz altında kalan çocuklarının çıkarılmasını oyuncaklarına sarılarak bekleyen Nilay Yücel, acı haberi duyunca yıkıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 14:26