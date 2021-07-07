Bu bıçaklar tam kurbanlık

MURAT ÇETİN

ASP Bıçakçılık tarafından nitelikli çeliklerden üretilen kurban bıçakları Kurban Bayramı öncesi yoğun ilgi görüyor.

Ünlü bıçak ustası Abdulsamet Poyraz, kendi tasarımı olan ters ağızlı kesim bıçaklarıyla da sektöre damgasını vurdu.

Poyraz, her bıçağın kullanım alanına göre üretim ve tasarım özelliği taşıdığını belirterek, “Salata bıçağıyla kurban kesilmez, pay yapılmaz. Her iş kendine göre tasarlanmış bıçakla yapılmalıdır.” dedi.

Askeri ve avcı bıçakları üzerine Çorum markası olarak ünü yurt dışına kadar uzanan Abdulsamet Poyraz, Kurban Bayramı için de yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, ASP markasını taşıyan özel kesim bıçakların, özellikle kesim yapan kasapların işini kolaylaştırdığını, ayrıca da hayvanın gereksiz acı çekmesinin en aza indirdiğini aktardı.

NEDEN TERS AĞIZ?

Ters ağızlı bıçak tasarımıyla, kurbana ilk kesiği atan kişilere ergonomik kolaylık sağlandığını söyleyen Abdulsamet Boyraz, “Kesim tekniği çok özel bir tekniktir. Hem hayvan tek seferde kesilebilmeli, hem de o işlemi yapan insanın risk görmeden işini bitirebilmesi gerekir. Usta kasapların kelle keserken uyguladığı özel bir tutuş tekniği vardır. Bıçağımızın bu teknikle uyuşması, ustanın eli tarafından tam kavranıp doğru açı ile kesebilmesi için bıçak kabzası ile bıçak ağzının ters taraflarda olacağı bir tasarım modeli geliştirdik. Kullanan ustalarımızdan tam not alan bıçaklarımız, profesyonel kesiciler tarafından büyük bir rağbet görüyor. Bu da bizim doğru adım attığımız gösterir önemli bir geri dönüşüm olarak bizi mutlu ediyor.” dedi.

HER BIÇAK KULLANIMINA GÖRE ÖZELLİK TAŞIMALI

Bıçak özelliklerini sıralayan Abdulsamet Poyraz, hepsinin bıçak olarak genel adlarla tarif edilen bıçakların, aslında birbirinden çok farklı özellikler taşıdığını, özellikle de kullanım alanlarına ve üstlendikleri görevlere göre mukavemet ve ergonomik özellikler barındırması gerektiğine işaret ederek, “Pay yapılırken kullanılan bıçağın keskinliği ve açısındaki akışkanlığı ile büyük baş bir hayvanın kellesini kesecek bıçağın özellikleri aynı değildir. Evde salata malzemelerini doğradığımız bıçakla et pay etmeye kalkarsak ya da hayvanı kesip parçalamaya çalışırsak, en önce kendimizi yorarız, iş çıkaramayız, hepsinden öte de yorgunluktan doğan kazalara muhatap kalabiliriz. Şu günlerde talep nedeniyle tamamen yöneldiğimiz farklı işlevselliklere sahip özel tasarım kurbanlık bıçaklarımızın üretimi için yoğun bir çalışma temposu içindeyiz. Ayrıca bıçaklarımızın tümü ömür boyu garantimiz altındadır. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı kutluyor, kazasız bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. “ diye konuştu.