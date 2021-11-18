Bu caddede kaza eksik olmuyor

FATİH BATTAR

Çorum’un en yeni caddelerinden Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde her gün bir kaza oluyor.

Özellikle Katipler Konağı’ndan Albayarak Caddesi’ne çıkan 3 yolun kesiştiği noktada kazalar eksik olmuyor.

Mahalle sakinleri ve caddedeki bir esnaf sık sık trafik kazasının yaşandığı yerde, pek çok insanın yaralandığını ve ciddi hasarlar meydana geldiğini söylüyor.

Buraya bir önlem alınması gerektiğini ifade eden vatandaşlar; “Bu noktada neredeyse her gün bir kaza yaşanıyor. Burası hem Gazi Caddesi’ne, hem Albayrak Caddesi’ne hem Fatih Cadddesi’ne hem de Eşref Hoca Caddesi’ne çıkan bir yol. Cadde de kasislerimiz var ama sürücülerin dikkatsizliğinden mi kaynaklanıyor bilmiyoruz ama her gün bir kazaya şahit oluyoruz.” dedi.