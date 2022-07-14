‘Bu coğrafyada bedel ödeyenler bayrağını dalgalandırmaya devam eder’

FATİH BATTAR

15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anadolu topraklarının tarih boyunca hep farklı hesapların bir takım emellerin hedefi olduğunu belirterek; “Son 15-20 yılda Irak diye, Suriye diye, Libya diye bir ülke bırakmadılar. Son olarak da Ukrayna gibi bir ülkeyi bırakmamanın mücadelesini veriyorlar. Bu coğrafyada bedel ödeyenler bayrağını dalgalandırmaya devam ederler, bedel ödemeyenler, şehadeti arzu etmeyenler bayrağını bu coğrafyada dalgalandıramazlar.” dedi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6.yılı dolayısıyla Çorum Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek organizasyonu düzenlendi.

Anitta Otel’de düzenlenen yemek programına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, MHP İl Başkanı Agah Krapıçak, Vali Yardımcıları Murat Çağrı Erdinç, Tamer Orhan ve Dr. Hakan Kubalı, Baro Başkanı Turan Kalıpçı, il müdürleri, STK temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Bu yüce Türk milleti şehadeti arzulayan, gaziliği rütbelerin en büyüğü sayan, bayrak dalgalansın, ezanlar susmasın diye can vermeyi, can almayı kendisine bir görev adletmiş bir millettir. Şehitlik ve gazilik Allah’ın bir lütfudur herkese nasip olmaz. Allah şehitlerimizi peygamber efendimize komşu eylesin.” şeklinde konuştu

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da 15 Temmuz’dan herkesin ders çıkarması gerektiğine dikkat çekerek; “Vatandaşlarımızın verdiği vergilerle vatan savunmasında kullansın diye alınan silahlarla, tanklarla milletimizin üstüne mermi ve bomba yağdırdılar. 15 Temmuz’dan ders çıkarmamız lazım. Hepimizin uyanık olması lazım. Bizim insanımız bunları hak etmiyor. Tarih boyunca vatanımızı korumak can vermekten geri durmadık. 15 Temmuz’da da durmadık. O gece sokağa çıkan vatandaşlarımızın süs havuzlarında abdest aldıklarını gördük. O gece Türk milletini yaptıklarını kimse yorumlayamadı. O gece yüce Allah bu milletin kalbine öyle bir cesaret yükledi ki normal zamanda hiçbirimizin yapamayacağı bir direnişi yaptık. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki bazı şeylere de katlanacağız. Onun için uyanık olacağız. Bu oyunlar geçmişte de oldu gelecekte de olacak. Olsa da bu milleti bu bayrağı yere yine indirmez.” diye konuştu

‘ALLAH DAHA BETER ETSİN’

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in beyin ölümünün gerçekleştiğini belirten Ceylan; “Bu alçağın beyin ölümü gerçekleşmiş. Beddua etmek doğru değil derler ama Allah daha beter etsin. 40 yıldır bu ülke PKK terör örgütü ile boğuşuyor. Bunların hepsini bizim başımıza musallat edenler belli. Ondan uyanık olacağız diyoruz. Bir ve beraber olmak zorundayız diyoruz.” ifadelerini kullandı

Şehit ve gaziliğin önemine burgu yapan Vali Mustafa Çiftçi ise; “Şehit, Allah’a kendisini adayan kimsedir. Gazilerimiz ise kutsal değerler uğruna kendini devletine milletine adayan kimselerdir. Onun için şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Allah şehitlerimizin şehadetini kabul etsin.” dedi

15 Temmuz’un, milletimizin ve devletimizin maruz kaldığı en büyük ihanete karşı şanlı direnişin yıldönümü olduğunu ifade eden Vali Çiftçi, “Ülkemiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde milletimizin birlik ve beraberliğine, demokrasimize, hukuk düzenimize ve milli irademize yönelik tarihin kaydettiği en alçak, en kanlı, en büyük ihanet girişimine, menfur bir kalkışmaya maruz kalmıştır. Tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altına girmeyen, özgürlüğünden taviz vermeyen ve bu uğurda canını seve seve feda eden bu milletin evlatları tıpkı Malazgirt’te, Çanakkale Harbi’nde, İstiklâl Savaşı’nda olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de bağımsızlığına, onuruna, istikbâline ve istiklâline kast eden hain elleri kırarak iman ve inancın silahlardan daha üstün olduğunu, bu milletin esir edilemeyeceğini hain darbecilere ve tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir” dedi.