‘Bu coşkuyu korona bile gölgeleyemeyecek’

Genel Sağlık İş Sendikası Çorum İl Başkanı Yalçın Çiftçi, TBMM’nin açılışının 100. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

“100 yıl önce TBMM açılırken, sadece yeni bir meclis değil, aynı zamanda yeni bir devlet kuruluyordu.” diyen Çiftçi, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı yürütmüş, Cumhuriyet’i kurmuş, devrimlerin altyapısını oluşturmuş, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşması yönünde önemli yasalara imza atmıştır.

Ulusal egemenliğimizin 100. yıl coşkusunu, bütün dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisi bile gölgeleyemeyecektir. Pandemi ile mücadele için “evinde kalan” ulusumuz; törenlerle, şölenlerle olmasa da tek bir yürek olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamaktadır. Kurtuluş savaşında zor koşullar altında büyük bir mücadele ve dayanışma ruhu ile destan yazan ulusumuz, içinde bulunduğumuz bu zor günleri de dayanışma içinde geride bırakacaktır.

Genel Sağlık-İş olarak Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, mücadele arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

