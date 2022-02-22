Bu gösteri yüzleri güldürecek

Çorum Belediyesi, usta komedyen Recep Demirkaynak’ı Çorumlularla buluşturacak.

Demirkaynak’ın konseri ve stand-up gösterisi bugün saat 19.00’da Devlet Tiyatro Salonunda yapılacak.

Çorum Belediyesi’nin, 7’den 70’e herkesi kapsayan etkinlikler düzenlediğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “2022 yılı kültürel etkinliklerle geçecek dolu dolu bir yıl olacak.” dedi.

Başkan Yardımcısı Candan, Demirkaynak’ın sahne alacağı konser ve stand-up gösterisine tüm Çorumlular’ı davet ederken, gösterinin, Çorum Web TV’den de canlı olarak izleyiciyle buluşacağını söyledi. (Haber Merkezi)