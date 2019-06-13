Bu ışıklar nereye bakıyor!

FATİH BATTAR

Çorum’da şehrin en işlek caddelerinden ve trafik yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden biri olan Tuzcular Kavşağı’nda trafik ışıklarının yönlerinin ters olması sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Fevzi Çakmak Caddesi’nden Akşemseddin Caddesi’ne geçmek isteyen sürücüler hangi ışığın yandığını neredeyse göremiyor. Sürücüler ters yöne doğru bakan tarafik ışıkları görebilmek için araçlarından inerken, ışıkları göremeyen sürücüler her an kaza riski ile karşı karşıya kalıyor.

Sürücüler trafik ışıklarının yönünün düzeltmesi için yetkililere çağrıda bulundu.