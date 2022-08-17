Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum ziyaretini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her gittiği şehre müjde üstüne müjde verirken Çorumluları yine hayal kırıklığına uğrattığını iddia eden Ulaş Tokgöz, “Birileri çıkmış mitinge kaç kişinin katıldığını tartışıyor. Sayı çok mu önemli? Bu işten Çorum ne kazandı, gelin onu tartışalım” diye konuştu.

Miting için ilçe ve köylerden yüzlerce otobüs ve minibüs kaldırıldığını ve Kadeş Barış Meydanı’nın ancak doldurulabildiğine değinen Tokgöz, “Mitinge önce 40 bin kişi katıldı dediler. Bu sayı sonra 50 bine çıktı. Sayının ne önemi var. Mitinge katılan vatandaşlarımız ‘Hızlı tren ve havaalanı istiyoruz’ sloganları attı, Bakan gülmekle yetindi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise duymamazlıktan geldi” şeklinde konuştu.

Ahlatcı Holding tarafından Sungurlu ilçesine temeli atılan barut, kapsül ve fişek fabrikalarını, belediyenin açtığı birkaç sosyal tesisi, Çorumluların öz kaynaklarıyla yaptığı stadyumu sanki devlet tarafından yapılan bir yatırımmış gibi gösterenlerin artık Çorum halkını kandıramayacaklarını ifade eden Ulaş Tokgöz, “Çorum maalesef bir Yozgat bile etmiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çorum’u her ziyareti öncesi heybesi dolu gelecek söylemlerinin yine boş çıktığını öne süren Tokgöz, “Cumhurbaşkanı Erdoğan yine önüne ne yazıldıysa onu okumakla yetindi. Erdoğan, bundan tam 10 yıl önce verdiği hızlı tren sözünü yineledi. 2023 yılında hizmete girmesi beklenen hızlı trenin sanki yeni programa alınmış gibi duyurusunu yaptı. Eeee programa alındıysa ne zaman bitirilecek bu demiryolu. Bitirilmesi için 2053 yılını mı bekleyeceğiz. Ölme eşeğim ölme, yaza yonca bitecek” ifadelerine yer verdi.

Çorum’un 20 yıllık AKP iktidarı boyunca üvey evlat muamelesi gördüğünü dile getiren Tokgöz, ancak 2023 yılında yapılacak seçimlerde iktidara geleceklerini ve Çorum’un üveylikten öz evlatlığa geçeceğini, hak ettiği hızlı tren ve havaalanı yatırımı da kendi iktidarları döneminde alacağını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)