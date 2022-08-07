Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin yaptığı açıklamada, “Çevre yolunda meydana gelen kazalarda ölen ve yaralanan vatandaşların vebalini kim verecek?” diye sordu.

Son aylarda ölüm kavşağı olarak bilinen İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı’nda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısında oldukça artış gerçekleştiğini ve en son pazar günü de aynı yerde kaza yaşandığını hatırlatan Derin, yetkililere seslenerek, “Belediyecilik parsel parsel arsa satmakla olmuyor. Ay-yıldızlı heykel açmak ile de olmuyor. Bu kadar canın vebalini kim ödeyecek?” dedi.

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, yaptığı yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Peygamberimizin bir hadislerinde şöyle buyururlar: İman, yetmiş küsur bölümdür. En yükseği Allah'tan başka ilah yoktur demek, en aşağı seviyesi ise yoldan eza'yı; zarar verecek ve kişinin geçişine mani olacak engelleri gidermektir. Yeri geldiği zaman Hz. Ömer adaletinden bahsedenler şimdi neden bu yollara gerekli ilgiyi göstermemektedirler. Çevre yolu taşınacaksa biran önce taşınmalı. Taşınmayacaksa EDS veya alt-üst geçitler yapılarak önlemler genişletilmelidir. Her şeye para bulan devletimiz, belediyemiz buna mı para bulamıyor. Yazık yitip giden canlarımıza yazık. Çevre yolunda kaza yapan yarın sizlerin ailenizden birisi de olabilir. İlla o zaman mı önlem alacaksınız?” (Haber Merkezi)



Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022, 16:36