Bu kadarına da pes!

Sokak hayvanlarının beslenmesi ve su içebilmesi amacıyla şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilen su ve mama kapları çöplüğe dönüştü.

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün yanı sıra bazı STK ve esnaflar tarafından, özellikle soğuk havalarda hayvanların aç, sıcak havalarda da susuz kalmamaları amacıyla yerleştirilen su ve mama kapları, bazı duyarsızlar tarafından çöp kutusu olarak kullanılıyor.

En yabani hayvanlar bile uysallaştırılabiliyorken insanlardaki bu yabanileşme pes dedirtiyor! Küçücük hayvanların boğazından geçecek bir yudum su, bir lokma ekmek, bazı kendini bilmezlerin zoruna gidiyor. Çöpünü, izmaritini atan, mama kabını kıran... Ne ararsan var ama insanlık yok, vicdan yok, merhamet yok, sevgi yok...

Hayvanlar, kendilerini tehdit altında görmezlerse insanların yaşam alanlarına saldırmıyor ama malesef insanlar, dili olmayan, sesi çıkmayan, türlü pisliğe, kötülüğe maruz kalan o zavallılara, her kötülüğü yapma hakkını kendinde görüyor! Yazık ki insanlık iyi bir yöne gitmiyor...