Bu katliamı durdurun!...

EROL TAŞKAN

Çatak Yolu üzerinde bulunan ormanlık alan, doğa katillerinin döktüğü inşaat artıklarıyla ölüme sürüklenmeye başladı. Çorum'un pek çok alanını istila ederek güzelim alanları moloz yığınlarıyla mahveden anlayış, yakın zamanlarda Çatak yolu üzerindeki ormanlık alana dadanmış durumda.

Beton mikserlerinin dahi kalan betonlarını gözlerini kırpmadan orman içerisine bıraktığını anlatan görgü şahitleri, "Burası bulunmaz bir doğal güzellik içeriyor. Seyir özelliği bakımından Çorum'un tümün girebilen bir yapıdaki bu alan, hatıra ormanlarıyla kıraç bir durumdan kurtarıldı, büyük özverilerle bu hale getirildi. Sorumsuz insanların insafına bırakılmamalı, bu güzelim orman mutlaka daha güvenlikli koruma altına alınmalı." dediler.

İKİNCİ BİR SIKLIK OLABİLİR

Çatak Yolu'ndan başlayıp, Ömer Bey Köyü arazilerine kadar uzanan sırtlık alanı "İkinci Sıklık" olarak tarif eden vatandaşlar, oluşturulacak kontrollü piknik alanları, oyun gurupları ile Çorumlular'a yeni bir piknik alanı kazandırılabileceğini, ayrıca söz konusu bölgenin de doğa katillerinin saldırılarından kurtarılmış olabileceğini dile getirdiler.