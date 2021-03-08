Bu kez ceza yerine çiçek ve çikolata ikram ettiler

FATİH BATTAR

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çiçek verdi.

Sürücülere ve yanında yolcu olarak bulunan kadınlara çiçeklerini takdim eden polis ekipleri, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadınlar ise duydukları memnuniyeti dile getirerek polis ekiplerine teşekkür etti. Öte yandan ekipler çevredeki kadınların da ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak çiçek takdim etti.

Trafik Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 2020 yılı sonu itibariyle Çorum genelindeki motorlu taşıt sürücü belgesi sayısının 239 bin 262 olduğu, bunlardan 71 bin 778’inin ise kadın sürücü olduğu ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 23:45