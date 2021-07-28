Bu köy 3.kez karantinaya alındı!

FATİH BATTAR

Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, salgınla mücadele kapsamında İnal köyünün 14 gün karantinaya alındığını açıkladı.

Köyde vakaların artışa geçmesinin ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, daha önce de iki defa karantinaya alınan köyün bugün itibariyle 14 gün süre ile izolasyon tedbiri kapsamında karantina altına alınmasına karar verdi.

Köye giriş çıkışlar 14 gün boyunca kontrollü bir şekilde sağlanacak. Karantina/izolasyon amaçlı evde takip kurallarına riayet etmeyen kişilerle ilgili gelen ihbarlar değerlendirilecek.

Bu süre zarfında köy halkı tarafından talepte bulunulabilecek temel ihtiyaçlar İl Jandarma Komutanlığı tarafından karşılanacak.