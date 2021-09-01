Bu köy 4.kez karantinaya alındı!

FATİH BATTAR

18 Ağustos'ta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar ile 14 gün karantinaya alınan Çamlıpınar köyünün karantina süresi 13 Eylül'e kadar uzatıldı.

Köyde vaka artışının önüne geçilemeyince İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, daha önce de üç defa karantinaya alınan köyün bugün itibariyle 14 gün süre ile izolasyon tedbiri kapsamında karantina altına alınmasına karar verdi.

Köye giriş çıkışlar 14 gün boyunca kontrollü bir şekilde sağlanacak. Karantina/izolasyon amaçlı evde takip kurallarına riayet etmeyen kişilerle ilgili gelen ihbarlar değerlendirilecek.

Bu süre zarfında köy halkı tarafından talepte bulunulabilecek temel ihtiyaçlar İl Jandarma Komutanlığı tarafından karşılanacak.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021, 10:18