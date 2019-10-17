Bu köyde iletişim yok!

FATİH BATTAR

Çorum merkeze bağlı Kırkdilim köyünde 7 aydır çekmeyen telefonlar yüzünden köy sakinleri, mağdur durumda.

Telefon kablolarının çalınmasından dolayı telefonların çalışmadığı köyde, iletişim yok.

İnternet ve cep telefonunun çekmediği, ev telefonlarının çalışmadığı köyde, köy halkı seslerini duyuramamaktan şikayetçi.

7 aydır ev telefonlarının çekmediğini belirten köy halkı, yetkililere ulaşamadıklarını, arıza kaydı bile yaptıramadıklarını söylüyor.

Arıza kaydı numarasını aramalarına rağmen kimsenin ilgilenmediğini belirten köy halkı, köyde acil bir şey olsa kimseye ulaşamayacaklarını ifade ederek; “Köyümüzde hiçbir şey çekmiyor. Erişimsiz köy olduk. İnternet ve cep telefonlar zaten çekmiyordu. Bir de 7 aydır ev telefonlarımız da çekmiyor. Telekom’a arıza kaydı için arıyoruz, ulaşamıyoruz. 7 aydır arıza kaydı yaptıramadık. Köyde sadece Tarım Kredi Kooperatifi’nin telefonu çekiyor. Köyde yangın, acil hasta olsa kimseye ulaşamayacağız. Yetkililere sesimizi duyarmak istiyoruz. Telefon sorunumuzun bir an önce çözülmesini bekliyoruz.” dediler

Telefon kullanmamalarına rağmen her ay fatura gelmesinden de şikayeti olan köy halkı, sorunlarının bir an önce çözülmesini bekliyor.