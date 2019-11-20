Bu köylerde oturanlar yaşadı!

FATİH BATTAR

Projesi tamamlanan ve ihale aşamasına gelen Samsun-Çorum-Kırıkkale Hızlı Tren Hattı’nın hangi bölgelerden geçeceği ve durak yerleri belli oldu.

Rayhaber’in haberine göre Samsun-Çorum-Kırıkkale hızlı tren hattının Çorum merkez Narlık Salman, Kalehisar, Kiranlık, Sapa, Hamdi, Sazdeğirmeni, Sarımbey, Çayhatap, Yenice, Bozboğa, Ömerbey, Bayat, Ahmediye ve Kuşsaray köyleri, Sungurlu ilçesine bağlı Gafurlu, Beşdam, Karakaya, Kırankışla köyleri, Mecitözü ilçesine bağlı Çiftli, Gökçebel ve Pınarbaşı köyleri, Boğazkale’ye bağlı Örenkaya ve Evci Beldesi olmak üzere 23 köyden geçeceği belirtildi.

450 km uzunluğunda planlanan hattın Çorum dışında Kırıkkale-Samsun, Yozgat ve Tokat güzergahı ise şu şekilde açıklandı;

“Kırıkkale ili Delice ilçesi Baraklı köyü, Amasya ili Merzifon ilçesi Balgöze, Çaybaşı, Kamışlı, Saraycık, Sarıbuğday, Yeşil ören, Orta ova köyleri, Kayadüzü beldesi, Amasya ili Suluova ilçesi Armutlu, Cürlü, Çayüstü, Kurnaz, Salucu, Uzunoba, Harmanağılı köyleri, Amasya Merkez köyleri Boğazköy, Fındıklı, İpekköyü, Kapıkaya, Kayabaşı, Ovasaray, Aksalur, Damudere, Karaçavuş, Kızoğlu, Yeşildere köyleri, Yozgat ili Yerköy ilçesi Karacaahmetli, Hacıosmanlı köyleri, Yozgat Merkez Örencik, Söğütlüyayla, Aydoğan, Karalar köyleri, Tokat Turhal ilçesi Samurçay, Sütlüce köyleri, Tokat Merkez, Samsun Havza ilçesi Merkez Çeltek, Paşapınarı, Mısmılağaç, Tuzla, Karageçmiş, Bekdeğin Beldesi, Samsun Kavak İlçesi, Çukurbük, Kayabaşı, Doruk, Karadağ, Üçhanlar, Kuzulan, Muratbeyli, Dura, Yukarıçirişli, Aşağıçirişli, Tatarmuslu, Tabaklı, Kurşunlu, Germiyan, Güneyce köyleri, Samsun’un Canik İlçesi Kaleboğazı, Demirci köyü, Merkez Derebahçe mahallesi.”

HIZLI TRENDE SON DURUM

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, geçtiğimiz aylarda düzenlediği basın toplantısı ile hızlı tren için avam projenin oluşturulduğunu ve bittiğini, etüt projesinin tamamlandığını belirtmişti.

Hızlı tren projesinin ihale aşamasında olduğunu ve Ulaştırma Bakanı Cahit Turan ile yaptıkları görüşmede Çorum-Samsun arası hızlı tren projesine kaynak temini adına Çinli bir firmayla görüşme yapıldığını açıklamıştı.

Edinilen bilgilere Çinli firma ile görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, yap-işlet-devret modeli düşünüldüğü gelen bilgiler arasında.