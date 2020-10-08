Bu kulüp Çorum’da ilk

Çorum’da ‘Yesevi Çocuk Akıl ve Zekâ Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ kuruldu.

Gençlik Liderleri Sinan Avşar, Aslıhan Kaya ve Kübra Diç ile Gönüllü Gençlik Liderleri Semih Dumlu ve Mustafa Keleş’in yanı sıra SMMM İhsan Eret ve Din Görevlisi Murat Arar öncülüğünde Çorum’da kurulan dernek, akıl ve zekâ oyunlarında bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Kulübün Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Avşar, “Zekâ oyunları eğitimine yönelik ilimizde profesyonel bir çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğunun tespitini yaparak arkadaşlarımızla birlikte bu alanda profesyonel bir çalışma yapmaya karar verdik ve Yesevi Çocuk Akıl ve Zekâ Oyunları Kulübü’nü kurduk. Kulübümüz Aralık ayında yapılacak genel kurul sonrasında tüm organlarını oluşturarak Alaca, Sungurlu ve Osmancık ilçelerimizde de açacağımız temsilciliklerimizle birlikte ilimize, bu alanda profesyonel bir eğitim veren Akıl ve Zeka Oyunları Kulübü kazandırmış olacağız. Akabinde akıl ve zeka oyunlarının ülke çapında gelişmesine vesile olan Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu’na bağlanarak ilimizde federasyonumuzun temsilciliğini yürüteceğiz.” dedi.

Bireylerin gelişiminde zekâ oyunlarının önemi hakkında da açıklama yapan Avşar, “Akıl ve zekâ oyunları bireylerin IQ oranlarına olumlu yönde etki etmesinin yanı sıra mantıklı düşünme, problem çözebilme, strateji geliştirebilme, görsel algılama ve duygusal zekâ gibi becerileri kazanmasına ve geliştirmesine etki ediyor. Zekâ oyunları sayesinde çocukların beyin fonksiyonlarının yüksek performans göstermesi mümkün. Bu şekilde de daha mantıklı ve daha isabetli kararlar alabiliyorlar. Zekâ oyunları sayesinde çocuklarda kavrama ve bilinçaltında erken tanıma ve anlama becerileri hızlanıyor. Bunu belirtirken şunu da söylemek gerekiyor. Zekâ oyunları bazen tek başına, bazen de bir grupla oynanmalıdır. Her iki şekilde de zekâ gelişimine etkisi son derece yüksektir.

Çocuklarının mevcut kapasitesini ortaya çıkarmak isteyen ve farklı becerilerini geliştirmek isteyen ebeveynler, çocuklarıyla ilgilenirken akıl ve zekâ oyunlarından rahatlıkla yararlanabilirler. Böylece çocuklarının hafıza, stratejik düşünme, görsel zeka, mantıksal düşünce, inovatif düşünce ve davranış becerilerini farklı akıl ve zeka oyunlarıyla güvenli bir şekilde geliştirebilirler. Tabi ki bunu yaparken mutlaka alanında uzman, bu işin eğitimini almış bir eğitici tarafından destek almaları gerekir.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020, 20:00