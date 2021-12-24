Bu kütüphane çok özel

Çorum Belediyesi'nin katkılarıyla Kadeş Barış Meydanı'nda açılan Hasan Paşa Kütüphanesi, yeni yerinde 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Kütüphaneye öğrenciler ve araştırmacılar yoğun ilgi gösteriyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da seçim vaatlerinden olan 7 gün 24 saat açık kütüphane, Kadeş Barış Meydanında hizmete girdi. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi'nin işbirliği ile yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Hasan Paşa Kütüphanesi, öğrenciler başta olmak üzere araştırmacıların hizmetinde. Öğrenciler ve araştırmacılar haftanın her günü bu kütüphanede her türlü imkândan yararlanabilme imkânı buluyor. Kütüphanede bilgisayar masaları, özel çalışma alanları, kitap okuma salonu, çocuk oyun gurubu, bebek salonu, satranç masası yer alıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hasan Paşa Kütüphanesini yeni yerinde ziyaret ederek ders çalışan ve araştırma yapan gençlerle sohbet edip, gençlerin taleplerini dinledi.

7/24 AÇIK KÜTÜPHANEYE DAVET

7 gün 24 saat açık olan kütüphaneye tüm vatandaşları davet eden Başkan Aşgın, yayınladığı video ile gençleri kütüphaneye davet etti. Aşgın, yayınladığı videoda; “Değerli gençler, şu an içinde bulunduğum yer 7 gün 24 saat açık olan Çorum'un ilk kütüphanesi. Kadeş Barış Meydanı içinde ve kafe konseptinde her türlü imkânı ve donanım içerisinde olan, kitaplarıyla, bilgisayar imkânıyla, çalışma alanlarıyla, çocuk oyun gurubuyla, bebek salonuyla 7 gün 24 saat açık olan, Türkiye'de çok az örneği olan bu güzel kütüphaneye tüm gençlerimizi ve hemşehrilerimizi bekliyoruz. Belediye olarak lojistik desteği veriyoruz. Zaten seçim vaatlerimizden bir tanesiydi. Bu güzel şehir 7 gün 24 saat açık bir kütüphaneyi hak ediyor demiştik. Bütün çalışmalarımızı tamamladık. İl Kültür Müdürlüğümüzle güzel bir iş birliği ile halk kütüphanemiz olan Hasan Paşa Kütüphanesi’ni buraya taşıdık ve 7 gün 24 saat açık hale getirdik. Tüm gençlerimizi ve kitapseverleri bu kütüphanemize bekliyoruz." dedi. (Haber Merkezi)