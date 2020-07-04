Bu mantarı ondan başkası bulamıyor!

FATİH BATTAR

Çorum’da merkeze bağlı Küçükpalabıyık köyünde bulunan 7.5 kiloluk dev mantar görenleri hayrete düşürdü.

Her yıl Küçükpalabıyık köyünün yaylasında 1 yada 2 tane bulunabilen bu dev mantar halk arasında ‘Porsuk Mantarı’ olarak biliniyor.

Köyde bu mantarın nerde yetiştiğini ise sadece bir kişi biliyor. Köyün eski muhtarı Ali Avcıoğlu, her yıl aynı yerde çıkan bu Porsuk Mantarı’nı afiyetle yiyor.

Yılın bu aylarında yaylaya çıkarak 7.5 kiloluk bu devasa mantarı bulmaya çalıştığını anlatan Avcıoğlu, kendisinden başka kimsenin bu mantarın yerini bilmediğini söyledi.

Sadece 1 yada 2 tane bu mantardan bulunduğunu aktaran Avcıoğlu, Çorum’da ki bu mantarın Türkiye’de yetişen en büyük mantarlardan biri olduğunu ifade etti.

Zehirsiz ve tadının güzel olduğunu dile getiren Avcıoğlu; “ Bu mantarlar zehirsiz ve lezzetli. Et gibi kavurmasını yapıyoruz. Tabi hemen tüketilmesi lazım. 2 gün içinde çürüyebiliyor.” dedi

Mantarı gören köylülerin şok olduğunu belirten Avcıoğlu, zaman zaman yaylada köylülerin bu mantarı bulmaya çıktığını ama kendisinden başka kimsenin henüz bulamadığını söyledi.

Mantarı satmaları için teklif geldiğini ancak satmadığını belirten Avcıoğlu; “Bu mantarı yemek bana daha mantıklı geliyor.” dedi



Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2020, 20:25