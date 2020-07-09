Bu memleket ne zaman kurtulur?

HABER/YORUM EROL TAŞKAN

İktidar temsilcilerinin kendi aralarındaki parti içi çekişmesinin ceremesini dün de Çorum çekti, bugün de ne yazik ki Çorum çekiyor.

Kişisel ihtiraslar ve makam kavgaları memleketin istikbalini yok ediyor. Malesef bugün de benzer mücadelelerin şahidi oluyoruz.

Bu hastalık sadece iktidarda olmayıp neredeyse tüm partileri bir kanser gibi sarmış durumda. Fakat en büyüğünün de iktidar partisinde yaşandığı da gün gibi aşikar.

Aslında cümle alemin bildiği fakat yokmuş gibi görmezden gelinen bu hastalık, bu memleketin geleceği olan gençlerin ve çocukların istikbalini yok ediyor.

Ben varsam olur, ben yoksam gerisi tufan cinsinden yaklaşımlara heba edilen Çorum'da, şu günlerde de sağlık sektörünün başında kara dumanlar dönüyor.

Umarız ki, dün alkış tutup yerden göğe sığdıramadığımız sağlık çalışanlarının canlarını ortaya koyuşları unutulmaz ve onların siyasi çekişmelere alet edilmesi hatasına düşülmez.

Varsa bir gücünüz bunu memleket namına kullanın. Türlü ayak oyunları ve şark kurnazlıklarıyla bu memleketin kaderiyle oynamayın. Zira bu memleketin bir çakıl taşı bile sizlerin şahsi menfaatlerinizden ve elde etmek için can attığınız makamlardan daha kıymetlidir. Bu memleket ne zaman düze çıkar dernesiz, bana göre siyasetçiler samimi olup, küçük olsun benim olsun demekten vazgeçtikleri gün düze çıkar. Enerjilerini ayak oyunları ve şark kurnazlıkları için harcamayıp, güçlerini memleket için birleştirerek bu memleketin huzuruna katkı sağladıkları gün Çorum'un kurtulduğu gündür.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 10:11