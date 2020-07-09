Bu memleket ne zaman kurtulur?

İktidar temsilcilerinin kendi aralarındaki parti içi çekişmesinin ceremesini dün de Çorum çekti, bugün de ne yazik ki Çorum çekiyor.

Bu memleket ne zaman kurtulur?

HABER/YORUM EROL TAŞKAN

İktidar temsilcilerinin kendi aralarındaki parti içi çekişmesinin ceremesini dün de Çorum çekti, bugün de ne yazik ki Çorum çekiyor.

Kişisel ihtiraslar ve makam kavgaları memleketin istikbalini yok ediyor. Malesef bugün de benzer mücadelelerin şahidi oluyoruz.

Bu hastalık sadece iktidarda olmayıp neredeyse tüm partileri bir kanser gibi sarmış durumda. Fakat en büyüğünün de iktidar partisinde yaşandığı da gün gibi aşikar.

Aslında cümle alemin bildiği fakat yokmuş gibi görmezden gelinen bu hastalık, bu memleketin geleceği olan gençlerin ve çocukların istikbalini yok ediyor.

Ben varsam olur, ben yoksam gerisi tufan cinsinden yaklaşımlara heba edilen Çorum'da, şu günlerde de sağlık sektörünün başında kara dumanlar dönüyor.

Umarız ki, dün alkış tutup yerden göğe sığdıramadığımız sağlık çalışanlarının canlarını ortaya koyuşları unutulmaz ve onların siyasi çekişmelere alet edilmesi hatasına düşülmez.

Varsa bir gücünüz bunu memleket namına kullanın. Türlü ayak oyunları ve şark kurnazlıklarıyla bu memleketin kaderiyle oynamayın. Zira bu memleketin bir çakıl taşı bile sizlerin şahsi menfaatlerinizden ve elde etmek için can attığınız makamlardan daha kıymetlidir. Bu memleket ne zaman düze çıkar dernesiz, bana göre siyasetçiler samimi olup, küçük olsun benim olsun demekten vazgeçtikleri gün düze çıkar. Enerjilerini ayak oyunları ve şark kurnazlıkları için harcamayıp, güçlerini memleket için birleştirerek bu memleketin huzuruna katkı sağladıkları gün Çorum'un kurtulduğu gündür.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 10:11
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YORUMLAR
Söz Bir...
Söz Bir... - 2 saat Önce

Gayet güzel dile getirilmiştir.
Eline, koluna, yüreğine sağlık.
Evet bu ülkenin bir taşı bile kıymetlidir.
Artık, bu ülkenin her taşı ipotek altına alınmış durumdadır.
***
Bizler değil, çocuklarımız değil torunlarımız ve onların torunları da maalesef çözülmeyecek kadar büyük bir sorun altındadır.
***
Kişisel ihtiraslar ve makam
memleketin istikbalini yok ediyor.
Enerjilerini ayak oyunları ve şark kurnazlıkları için harcamayıp, güçlerini memleket için birleştirerek bu memleketin huzuruna katkı sağladıkları gün Çorum'un ve ülkenin kurtulduğu gündür.
İnşAllah öyle olur.

nurettin BÜYÜKKAKAÇ
nurettin BÜYÜKKAKAÇ - 2 saat Önce

Erol bey öncelikle iyi günler yıllar sonra ilk defa böyle bir gündem belirlediniz çorum nasıl kurtulur doğru önce aklı başında öz geçmişi temiz çorum aşığı memlekete hizmet etmek için sevdalı çorumun sevilen sayılan eskisi gibi milletvekilini, bürokratlarımızı gördüğümüz zaman ceketimizi düğmeleyip karşılıklı saygı ile konuşacağımız vekiller seçmemiz lazım vatandaşı azarlayan vatandaşı seçilince hor gören kollarını sıvayıp pehlivan gibi arkasına partisinin yandaşlayını alıp boy gösteren vekil seçtiğiniz müddetçe memleketimi seven biri olarak kurtulması çok zor örnek alacaksanız Yozgat vekilleri,bürokratları örnek artık aklımızı başımıza alıp şapkamızı önümüze koyup yeter demenin zamanı geldi bizler geldik gidiyoruz bu memleket çocuklarımıza torunlarımıza çok ama çok lazım saygılar

Ahmet
Ahmet - 2 saat Önce

Kimsenin adamı olmadığımız zaman verdiğimiz vergilerin hesabını sorduğumuz zaman bir tek aldığımız nefese vergi vermeyip her şeye vergi vergi verdiğimiz halde neden açlık sınırı altında yaşamaya çalıştığımızı işsizliğin neden bu kadar çok olduğunu neden üniversite mezunu her üç gençten birinin işsiz olduğunu sorguladığımız zaman ama bunun için önce geçmediğimiz köprünün gitmediğimiz havaalanının yatmadığımız hastaneden neden bizim vergilerimizden oraları işleten şirketlere ödeme yapıldığını asgari ücretten vergi alınırken millete küfreden şahısın şirketine vergi affı uygulandığının hesabını sormazsak adam olamayız

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