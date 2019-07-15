Bu millet sizi asla UNUTMAYACAK!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz akşamı devletin silahlarını millete doğrultmasının üzerinden 3 yıl geçti. Aradan geçen zamanda FETÖ unsurlarıyla mücadele hız kesmeden devam ederken, Türkiye bağımsızlığının ve bütünlüğünün Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu denli tehlikeye düştüğü o ihanet gecesinden bu yana yaralarını sarmaya çalışıyor.

Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve bu emellerini 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 251 kişiyi şehit ederek gerçekleştirmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain planında olayların merkez üssü Ankara oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara inen vatandaşlar, canlarını hiçe sayarak tankların üzerine çıktı, namlunun önüne durdu ve hain darbe girişimini bertaraf etti.

Ülkemizde tarihe kara leke olarak geçen o gecede 240 vatandaşımız şehit oldu.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 12:47