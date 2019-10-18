‘Bu millete kovboyluk sökmez’

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektubun yayınlanmasının ardından açıklama yapan Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, “Bu aziz millete kovboyluk sökmez, hiç kimse Türk devletini ve başkanını tehdit edemez, terbiyesizlik yapamaz.” dedi.



Beyaz Saray antetli ve Trump imzalı mektupta diplomatik teamüllerin dışında hiçbir devlet başkanına yakışmayacak küstahça ifadeler ve hakaret olduğunu dile getiren Sakınmaz, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Bu kağıt parçasının muhatabı Cumhurbaşkanımız Erdoğan değil, devletimiz ve milletimizdir. Bu aziz millete kovboyluk sökmez, hiç kimse Türk devletini ve başkanını tehdit edemez, terbiyesizlik yapamaz. Çorum Saadet Partisi teşkilatı olarak bunu kabullenmemiz mümkün değildir. Mili Görüş lideri Erbakan Hocamızın sözüyle Trump’a sesleniyoruz: Mesele basit, gebereceksin. İster Bağdat’ı, ister Afganistan’ı, ister Keşmir’i, ister Filistin’i, ister Suriye’yi bombala, senin kanserine merhem olmaz. Firavunluğu bırakacaksın.



‘VERİLECEK CEVABIN ARKASINDAYIZ’

Bırakın devlet başkanımızı, hiçbir vatandaşımıza hiç bir kefere asla ve asla tek bir hakaret, terbiyesizlik ve küstahlık edemez. Bizim Milli Görüş’ten anladığımız hususlardan bir tanesi de budur. Bu terbiyesizliğe verilecek cevabın da şimdiden arkasında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Bizler Milli Görüşcüler olarak bu hadsizliği, bu küstahlığı ve bu terbiyesizliği kabul etmediğimiz gibi Trump’a ve O’nun gibi düşünen bütün batı liderlerine misliyle iade ediyor ve diyoruz ki; Allah, peygamber korkusu bilmez alçaklar, unutmayın ki intikam gecikir ama asla yaşlanmaz.



Saadet Partisi ve Milli Görüşçüler olarak hükümete acil çağrımızdır: Bir an evvel İncirlik üssü ve diğer ABD üsleri kapatılsın, yerlerine millet bahçeleri yapılsın. İsrail’i korumak için kurulan Malatya Kürecik radar üssü acilen kapatılsın. D8 organizasyonuna gereken önemin verilmesini bekliyoruz.



Cennet mekan Abdulhamit Han’ın dediği gibi; ‘Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş, bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir’ düsturuna inanmış Milli Görüşcüler olarak bütün milletimizi topyekün bir bütün olmaya davet ediyoruz.

Şunu da belirtmeliyim ki her şeye rağmen bizim ‘millet’ten anladığımız bütün İslam ümmetidir. Son günlerde Arap Birliği’nin almış olduğu yanlış kararları bütün Arap halkına mal ederek ümmet düşmanlığı yapanları da akl-ı selim olmaya davet ediyoruz.Biz biliyoruz ki yukarıdaki sözün sahibi Abdulhamit Han ömrü boyunca ümmeti savunan bir padişahtı. O’nun izinde olduğunu söyleyenler bunu unutmamalıdır. Ne pahasına olursa olsun İslam Birliği’nin kurulması gerektiğine inancımız artarak devam edecektir. Milletimize, vatanımıza kasteden terör örgütlerini ortadan kaldırmak için mücadele eden Mehmetçiğimize, tüm güvenlik güçlerimize Cenab-ı Allah yardım eylesin, tüm şehitlerimize de Allah rahmet etsin, mekanları cennet peygamberimize komşu olsunlar.”

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2019, 19:43