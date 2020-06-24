Bu öğretmen başka öğretmen

EROL TAŞKAN

Öğrencilerine yaklaşımı ve ders işleme modeliyle sıra dışı bir öğretmenliğe imza atan Fatih sultan Mehmet İlkokulu 2-F öğretmeni Abdulbaki Altunay, pandemi nedeniyle okullarından uzak kalan öğrencilerine hazırladığı karne sürprizi ile, karne heyecanını sevgi fırtınasına dönüştürdü.

Öğrencilerinin başarı notlarını ve karnelerini EBA üzerinden görmeleriyle yetinmeyen Abdulbaki Altunay, aracını balonlarla ve yazılarla süsleyip, her bir öğrencisi için özel olarak hazırladığı kiraz dolu pet bardaklarla öğrencilerini evlerinde ziyaret etti.

Öğretmenlerini gören öğrenciler, büyük bir heyecan ve mutlulukla öğretmenlerinin yanına koştu.

Sınıfta düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle eğitim ve öğretimi adeta farklı bir boyuta taşıyan genç öğretmen, çocuklarım dediği öğrencilerini, pandeminin sarmaladığı kısıtlamalara rağmen öğrencilerinin sevincini zirveye çıkarmayı yine başardı.

Karne sürprizini baştan sona görüntüleyip, başarılı bir klibe dönüştüren Abdulbaki Altunay'ın bu sıradışı çabası, sosyal medya takipçileri tarafından da beğeni ve takdirle karşılandı.

"Öğrencilerim, tüm dünyanın yaşadığı pandemi nedeniyle sınıflarından ve arkadaşlarından ayrı kaldı. Benim için önemli olan onların başarısı kadar, mutlu olması da önemli. Elbette ki karnelerini internet sistemi üzerinden de görebilirler. Fakat ben onları sık sık ziyaret etsem de, normal günlere nazaran ayrı kalıyoruz. ben onları çok özledim, onlar da beni özledi. Bizim çabamız, aramızdaki sevgi tomurcuklarının açması ve ruhumuza huzur kokularının dolmasıdır." diyen genç öğretmen, her birini kutladığı ve hediyelerle ödüllendirdiği öğrencilerinin göğsüne 3. sınıf rozetini takarak, yaz tatillerini oyun-kitap ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmelerini ve özellikle de sağlıklarına dikkat etmelerini tenbih etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 21:28