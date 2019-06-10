Bu okulda 3D yazıcı imalatı yapılıyor

FATİH BATTAR

Çorum’da Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde "Tasarım ve Beceri Atölyesi" olarak kullanılacak ve 3D yazıcı imalatının yapılacağı 3D Baskı Atölyesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Tasarım ve Beceri Atölyesi açılışının yanı sıra yıl sonu etkinlikleri kapsamında 60 öğrencinin 19 danışman öğretmen nezaretinde hazırladığı 21 projeli TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

Etkinliğe TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, okul idareci öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Program kapsamında bir konuşma yapan Okul Müdürü İbrahim Ayaz; “Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan, öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp bir çok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmesini sağlar.” dedi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Vizyonu çerçevesinde Bilişim öğretmenleri tarafından kurulan 3D Baskı Atölyesi kurduklarını belirten Ayaz; “Beceri ve Tasarım Atölyemizde 3D yazıcı imalatı yapılmakta. 3D yazıcı bakım, onarım, tamir ve baskı hizmeti verecek. Bu atölyemiz aynı zamanda robotik kodlama atölyesi olarak da kullanılabilecek.” diye konuştu

Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban ise 2023 eğitim vizyonunda mesleki eğitimin yeri oldukça önemli olduğunu belirterek; “Sanayicilerimiz bu okuldan kaliteli, donanımlı, alt yapısı sağlam gençler bekliyor. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geleceğin sektörde başarılı olacak elemanlarını yetiştirmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından katılımcılar 21 projeli TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nı gezerek, projeler hakkında bilgi aldı. Ardından Tasarım ve Beceri Atölyesi’nin açılışı gerçekleştirildi. 3D yazıcı imalatının yapıldığı atölye ile ilgili bilişim öğretmenleri protokol üyelerini bilgilendirdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2019, 18:53