‘Bu oyunu bozacağız’

RECEP MEBET

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş dün Çorum’da verilen öğle yemeğinde Sivil Toplum Kuruluşu yöneticileri, kanaat önderleri, sanayici ve işadamlarıyla bir araya geldi.



Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Tekin Çınar, mahalle muhtarları, meslek odası başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti USB Lefkoşa Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’in de katıldığı programda bazı mahalle muhtarları da hazır bulundu.

Çorum’un kamu alanındaki talep ve beklentilerinin dile getirildiği programda sırasıyla kürsüye gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Vali Mustafa Çiftçi birer selamlama konuşması yaptılar.



BİRLİK ve BERABERLİK VURGUSU

Türk milletinin gaza ruhundan bahseden Halil İbrahim Aşgın, “Malazgirt ve Çanakkale’de bu millete destanlar yazdıran o ruh, insanların huzur ve selametini tesis için bugün de yeni zaferler müjdeliyor” dedi.

Barış Pınarı Harekatı’nda can veren şehitlere rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Mustafa Çiftçi ise milli birlik ve beraberliğin devamını dileyerek, “Cenab-ı Allah bu mübarek günde, cennet vatanımızda kıyamete dek bir ve beraber, huzur içinde yaşamayı nasip eylesin” duasında bulundu.



KURTULMUŞ’TAN HAREKAT AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, devam eden Barış Pınarı Harekatı ve arka planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütlerinin Türkiye ve bölge üzerindeki emellerinden bahseden Numan Kurtulmuş, askeri harekatın önemine dikkat çekerek, “Bu oyunu bozacağız” dedi.

“Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizle teröre ve yandaşlarına karşı en güzel cevabı vereceğiz” diyen Kurtulmuş, “Amacımız teröre diz çöktürmek. Terör koridorunu kırarak barış adası oluşturmak. Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyarak siyasi sınırların yeniden çizilmesini önlemek. Suriyeli kardeşlerimizin yeniden kendi topraklarına dönüp huzur içinde yaşamalarını sağlamak” diye konuştu.

Türkiye’nin teröre karşı bedel ödeyen bir ülke olduğuna işaret eden Kurtulmuş, “Her platformda söylüyoruz, ülkemizin güvenliğine kast edenleri o bölgeden söküp atacak, huzuru sağlayacağız” ifadelerini kullandı.



‘GÜÇLÜ ÜLKE OLMAK ZORUNDAYIZ’

Bölgede atılan adımların, Türkiye’nin geleceği açısından da büyük önem taşıdığını dile getiren Kurtulmuş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu ülkenin mutlaka güçlü olması lazım. Türkiye’nin güçlü olması demek, teknolojide, sanayide, eğitimde, kültürde, sanatta, her alanda güçlü olması demektir. Ekonomide güçlü olmayan bir ülkenin siyaseti güçlü olmaz. Siyaseti güçlü olmayan bir ülkenin dış politikası güçlü olmaz. Ele güne muhtaç olmayan güçlü bir ülke olmak zorundayız.



‘EN GÜZEL CEVABI BİRLİKTE OLARAK VERECEĞİZ’

Türkiye'nin başına musallat edilmiş bu PKK'nın arkasında kim var? Kimler silah veriyor, kimler siyasi destek veriyor, kimler lojistik destek veriyor, kimler istihbarat desteği sağlıyor? Bunların hepsini biliyoruz. Bu oyunların esas sebebi, sınırlarını ayırdıkları insanların, kalplerini ve zihinlerini düşman haline getirmektir. Bu oyunu bozacağız, Türkiye'nin varlık sebebi, Türkiye'nin bu coğrafyadaki iddiası budur. Türk, Kürt, Arap, Sünni ve Şii'yi birbirine düşman etmeye çalışana en büyük cevabı dostlukla, kardeşlikle, birlikte olarak vereceğiz.

Şimdi diyorlar ki 'Türkiye Kürtlere karşı savaş yapıyor' hadi oradan. Türkiye, Kürtlere de hayatı zehir eden PKK/PYD terör örgütüne karşı mücadele ediyoruz.

Biz Türkler ve Kürtler kardeşiz, aramıza nifak sokmaya çalışan terör örgütleri kalleştir, onları destekleyenler de kalleştir. Operasyon sırasından Allah'ın izniyle birliğimizi ve dirliğimizi koruyacağız. Bizim hedefimiz kimsenin bir karış toprağını ve bir gram petrolünü elde etmek değil. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlemesindeki amacı, bölgeye sokulmak istenen fitnenin aramızdan sökülüp atılması yani terör örgütlerine diz çöktürülmesidir.



‘TÜRKİYE’NİN BÜYÜK İDEALLERİ VAR’

Dünyanın şartları, bölgenin şartları, Türkiye'nin aciz, ayaklarının üzerinde duramayan, sağdan soldan söylenen sözlere uymak zorunda kalan bir ülke olmasına asla müsaade etmez. Bu ülkenin mutlaka güçlü olması lazım. Türkiye’nin güçlü olması demek, teknolojide, sanayide, eğitimde, kültürde, sanatta, her alanda güçlü olması demektir. Ekonomide güçlü olmayan bir Türkiye'nin siyaseti güçlü olmaz, siyaseti güçlü olmayan bir ülkenin dış politikası güçlü olmaz. Ele güne muhtaç olmayan güçlü bir ülke olmak zorundayız. Ekonomi alanında çalışan bütün kurumlarımızla, 'Türkiye'yi nasıl ekonomik olarak güçlü hale getirebiliriz' diye çabalayacağız. Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasının en temel şartlarından birisi devlet-millet kaynaşmasının sağlanmasıdır.



‘OMUZ OMUZA OLMA VAKTİ’

Geçmişte devlet başka, millet başka telden çalıyordu. Devlet-millet kaynaşmasını sağlamak için bu ülkeye hizmet ediyoruz. Bu ülkenin hakimi millettir. Millet, devletine sahip çıkacak; devlet de millete hizmet için çalışacak. Birlik ve dirlik içinde, medeniyet coğrafyamıza kucak açacağız. Allah, yolumuzu açık eylesin. İnsanlığın son esenlik kalesi olan bu ülkeyi payidar eylesin. Birbirimize sarılma, yan yana, omuz omuza olma vakti.”



ERZEN: ‘YEREL BASIN CAN ÇEKİŞİYOR’

Konuşmaların ardından sırayla söz alan katılımcılar, talep ve beklentilerini dile getirdiler. Bu bölümde söz alan Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, yerel basının yaşadığı sorunları ifade ederek çözüm hususunda destek istedi.

“Yerel basın can çekişiyor” diyen Erzen, konuşmasının ardından AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş’a basının sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir dosya da sundu.