Çorum turizmine önemli katkılar sağlayacak, Çorum’un tarihini yeniden canlandıracak olan Tarihi Kültür Yolu (Çorum Sokağı) Projesinde çalışmalar başladı.

Çorum Kalesi’nden başlayıp Saat Kulesi’ne kadar devam edecek olan proje tamamen hayata geçtiğinde Çorum bambaşka bir silüete bürünecek.

Konu ile ilgili belediye basın biriminden yapılan açıklamaya göre göreve geldikleri günden beri şehrin önemli tarihi yapılarını ayağa kaldırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tarihi Kültür Yolu Projesinin Çorum turizminin can suyu olacağını söyledi.

Kültür Yolu Projesinin çalışmalarına başladıklarını dile getiren Aşgın, “Kültür Yolu projemiz hayata geçtiğinde Çorum’umuzun adeta çehresi değişecek. Çorum’un tarihini en güzel şekilde yansıtacak sokaktan yürüyenler tarihi çeşmelerden suyunu içecek. Şehrimizin kültür ve yaşantısına ait izleri bulacak. Bu tarihi dokunun içerisinden Saat Kulesi Meydanına gelenler burada yayalaştırılmış bir şehir meydanında tarihin yeniden canlandığına şahitlik edecek. Bu proje Çorum’a çok yakışacak.” diye konuştu.