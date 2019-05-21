Bu proje ile buzağı ölümleri en aza indirilecek

Samsun'da hayata geçirilen “Buzağı Can Sütü” isimli proje kapsamında süt tozu üretilerek, buzağı ölümlerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yüzde 75 oranında finanse edilen, 3 milyon 984 bin TL bütçeli "Buzağı Can Sütü Projesi" 2017 yılında hayata geçirildi. Buzağının hayatta kalması için ilk 8 saat içerisinde canlı ağırlığının yüzde 10 miktarında bu sütten alıp, bağışıklık sistemini harekete geçirmesi gerekiyor. Buzağı kayıpların çoğunun bu ilk sütün kaliteli ve doğru verilemediğinden kaynaklandığı uzmanlar tarafından ortaya konuldu.

Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, Amasya, Tokat, Çorum ve Samsun İl Yetiştirici Birlikleri, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile beraber uygulanan proje ile erken buzağı ölümlerinin en aza indirilmesi ve hayvancılıkta karlılığın artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisinde atıl durumda olan bir okul binasının tadilatı yapılarak zengin ağız sütü (kolostrum) ikamesinin süt tozu şeklinde üretileceği, Türkiye’de ilk olacak bir tesis kuruldu. Konu ile ilgili 6 ay süren bir AR-GE çalışması sonucunda hazırlanan teknik şartname ile kolostrum kurutucusunun ihalesi yapıldı. Tesiste kullanılan makine düşük sıcaklıkta tozlaştırma işlemi yapan makine. Proje dahilinde yapılan kolostrum kurutucu makinesi yüzde 100 yerli üretim olup, bu konuda Türkiye’de ilk yapılan makine olma özelliği taşıyor. Makinenin test üretimi yapıldı, kurutma sonucu Kolostrum sütünde önem arz eden immunoglobulin proteinlerinde kayıp oranı dünya literatürlerinde kabul edilebilir limitlerin çok altında değerler elde edilerek, makinenin üretimi başarı ile gerçekleştirildi.

Bundan sonraki aşamada teknik personeller ve çiftçilere eğitimler verilmesi planlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 15:19