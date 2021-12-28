Bu proje örnek olsun

Çorum Mustafa Kemal Ortaokulu 5-G ve 5-H öğrencileri, danışman öğretmenleri Ahmet Peker ile birlikte okul bahçesine Ekobox ağaç sulama sistemlerini kurdu.

Ülkede yaşanan kuraklığa ve su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla yapılan proje kapsamında dikilen ağaçlar bir kez sulanarak yüksek oranda su tasarrufu sağlandı. Ayrıca bu proje sayesinde Türkiye’de meydana gelen orman yangınları sebebiyle azalan ormanlara dikkat çekip, su olamayan bu bölgelerde rahatlıkla ağaç yetiştirmek amaçlanıyor.

Proje sayesinde öğrencilerine su tasarrufu ve ağaç sevgisi de kazandırmayı amaçladıklarını vurgulayan danışman öğretmen Ahmet Peker, sistemle ilgili şu bilgileri verdi:

“Ekobox sistemi bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak karşılamayı sağlayan bitki destek ünitesidir. Ekobox destek ünitesine ilk kurulum anında 15 litre su eklenir sonrasında ise Ekobox destek ünitesi bitkinin su ihtiyacını gece-gündüz, hazne içi-dışı sıcaklık farklarından oluşan yoğuşma ve yağmur suları ile toplar; toprağa yerleştirilen fitil sayesinde bitkinin köklerini besler. Fidanlar için en kritik dönem olan dikim sonrası dönemde, Ekobox destek ünitesi bitkiye düzenli su desteği sağlar ve kısıtlı sulama ile bitkiyi kök oluşturmaya teşvik eder, kök büyümesine olumlu katkı sağlar.

Ekobox destek ünitesi toprak yüzeyini örterek güneş ışınlarının sebep olduğu buharlaşmayı engelleyip toprağın su kaybını önler ve bitkinin etrafında gelişebilecek olan rekabetçi bitkilerin yetişmesini engeller. Aynı zamanda Ekobox destek ünitesi yerleştirildiği alanda rüzgâr gibi etkenlerle toprağın taşınmasını engeller.

Ekobox destek ünitesi toprağın nem kaybını önler ve bitki kök çevresindeki toprağı düzenli olarak su ile besleyerek kapiler kanalların sürekliliğini sağlar. Ekobox destek ünitesinin altında uzun süreli kapiler su sütunu oluşturur. Ekobox destek ünitesi oluşturduğu etki ile gece-gündüz sıcaklık farkının tolere edilmesine yardımcı olur, toprak sıcaklığını dengede tutmada büyük rol oynar.”

Peker, projeye desteklerinden dolayı EKOFEN Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Fazıl Mermer ve Çorum Orman Müdürlüğü personeline teşekkür etti. (Haber Merkezi)