Bu sefer de hastaneye dadandılar

FATİH BATTAR

Çorum’da Gazi ve İnönü Caddesi’nde her köşe başını tutan dilenciler, bu sefer de hastaneye dadandı.

Hastane önünde ve otoparkında grup halinde gezen dilenciler ortaya çıktı. Vatandaşların duygularını sömüren dilenciler, ellerinde kağıtlarla vatandaşlardan para istiyor. Hastaneye muayane olmak için gelen vatandaşlar, bir de dilencilerin ısrarlı para istemeleriyle uğraşıyor. Dilenciler, para alamadıkları vatandaşlara ise tepki gösteriyor.

Vatandaşlar, Gazi Caddesi ve cami önlerinde alışık olduğumuz dilencilerin en azından hastaneden uzak tutulmasını istiyor.