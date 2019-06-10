FATİH BATTAR

Çorum merkeze bağlı Kadıkırı köyünde düzenlenen Tarla Günü etkinliğinde konuşan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Türkiye’nin sıkıntılı günlerden geçtiğini ve Akdeniz’de şu anda 200 tane savaş gemisinin beklediğine dikkat çekerek; ‘Bu sıkıntılı günleri birbirimize sahip çıkarsak aşarız’ dedi

‘AKDENİZ’DE 200 TANE SAVAŞ GEMİSİNİN NE İŞİ VAR’

‘Sizler bizlere ve Cumhurbaşkanımıza sahip çıktınız biz de sizlere elimizden geldiği kadar sahip çıktık.’ diyen Ceylan; “Çorum’da yaşayan bütün çiftçilerimize yardım ettik. En son Eşençay köyünde 4 milyon TL sera teşviği çıkardık. Günlük 15 ton salatalık Türkiye’nin her yerine gönderiliyor. Çorum’a bir şeyler katmak için çabalıyoruz. Çorum bizim sevdamız. Onun için bir ve beraber olacağız. Kim icraat, kim iş yapıyorsa ona sahip çıkacağız. Bize sahip çıkmanız gerekiyor. Türkiye’nin bir an önce sıkıntılı günleri atlatıp yeniden koşmamız gerekiyor. Akdeniz’in ne kadar sıcak olduğunu görüyorsunuz. Akdeniz’de şu anda 200 tane savaş gemisi var. 200 savaş gemisinin Akdeniz’de ne işi var. Orada enerji kaynakları için geldiler. Bu topraklar hepimizin. Türkiye üzerinden oynanan oyunları görmemiz gerekiyor. Ancak bu sıkıntıları birbirimize sahip çıkarsak aşarız.” ifadelerini kullandı.

Çorum tarımını bulunduğu seviyenin üzerine çıkarmak asli görevleri olduğunu belirten Ceylan; “Çiftçimizi kalkındırmadığımız sürece kalkınmış sayılmayız” dedi.

Geçtiğimiz yıl Çorum çiftçisine yaklaşık 127 milyon TL destek sağladıklarını belirten Ceylan, Türkiye’nin tarımda geldiği noktaya dikkat çekti.

Çorum’da 2023 kadar sulanabilir arazinin tamamını sulamak en büyük hedeflerinin olduğunu ifade eden Ceylan; “Çorum’da sulanabilir arazinin %46’sı sulanabiliyor. 2002 yılında sulanabilir arazinin sadece %12’si sulanabiliyordu. En son Düvenci Ovası’nda 66 bin dekar arazi sulamak için ihaleye çıkacağız. 2023 sonunda Çorum’da sulanabilir arazinin tamamını sulamak en büyük hedefimiz.” diye konuştu

‘CEMİLBEY BARAJI’NDA YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ’

46 bin dekar araziyi sulayacak Cemilbey Barajı projesinin dikey fay hattı geçmesinden dolayı rafa kaldırıldığını belirten Ceylan, ancak yeniden çalışmalara başlanacağı müjdesini verdi. Dikey fay hattını geçmek için proje çalışmaları başlattıklarını belirten Ceylan, sorunun çözümü ile bir çok köyün suya kavuşacağını kaydetti.