'Bu takımı biz buraya getirdik, biz çıkaracağız'

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da cumartesi günü oynanacak zorlu Zonguldak Kömürspor maçı öncesinde dört futbolcu düzenledikleri basın toplantısında camiadan bu zor günlerde takımın yanında olmalarını ve bu birlikteliği sağlamaları halinde sezon sonunda hedefledikleri mutlu sona ulaşacaklarını söylediler.

‘Çorumspor sallanır ancak yıkılmaz’

Tesisde düzenlenen toplantıda ilk olarak konuşan Kaptan Kerem Çağatay takım olarak ikinci yarıya kötü bir başlangıç yaptıklarını ve beş maçta dört mağlubiyet aldıklarını belirterek ‘Bizler takım olarak başta başkanımız olmak üzere tüm Çorumspor sevdalılarını üzdüğümüzün farkındayız. Tüm takım olarak bizde çok üzgünüz ve bunun mahcubiyetini yaşıyoruz.

Sezon başından buyana hep birlikte sevindik birlikte üzüldük. Taraftarlarımızla kenetlendiğimizde içerde dışarda kimleri yendiğimizi herkese gösterdik. Ligin kalan 12 haftasında 12 final maçımız var ve bu maçlarda taraftar desteğine büyük ihtiyacımız var. Cumartesi günü Zonguldak Kömürspor maçına yeni bir başlangıç olarak bakıyoruz. Bu dönemde daha fazla destek bekliyoruz. Camia olarak bir ve beraber olduğumuz takdirde bu takımın play-off’a kalacağına inanıyorum. Başkanımızında dediği Çorumspor büyük bir ailedir. Büyük Çorumspor sallanır ancak yıkılmaz. Cumartesi günü çıkacağımız ilk final maçından itibaren tüm maçlarımızda taraftarlarımızı takıma destek olmaya davet ediyorum’ dedi.

‘Tüm camiamızdan özür diliyorum’

Toplantıda daha sonra konuşan Murathan Buruş ise ilk olarak Pendikspor maçında taraftarlarla aralarında geçenlerden dolayı özür diledi. Buruş, yağmur çamur demeden taraftarların takıma destek verdiğinini belirterek ‘Allah hepsinden razı olsun. Ligde son haftalarda aldığımız kötü sonuçların stresinden dolayı tatsız bir olay yaşadık. Kesinlikle ağzımdan kötü bir kelime çıkmadan bir tepki verdim bundan dolayı tüm camiamızdan özür diliyorum.

Ben dört yıl bu formayı giydim ve burası artık benim evim gibi. Bugüne kadar hiç bir saygısızlık yapmadım sadece sahada işimi yapmaya çalıştım, bundan sonrada bu böyle devam edecek ve kesinlikle böyle bir olay yaşanmayacak. Takım olarak zorlu bir döneme giriyoruz ve bu zor dönemde taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Gün birlik günü hepimiz bunun farkında olmalıyız. Taraftarlarımız tribüne gelsin bu takıma destek versinler bizde sahada elimizden gelen mücadeleyi verip sezon sonunda mutlu sona hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum’ dedi.

‘Düştüğümüz yerden hep beraber ayağa kalkacağız’

Kırmızı Siyahlı takımın genç forveti Kıvanç ise toplantıda yaptığı konuşmada takım olarak içinde bulundukları durumdan kendilerininde çok mutsuz olduğunu belirterek ‘Daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. İnşallah bu zor günleri atlatıp güneşli günlere uyanacağız. Sancaktepe maçında yaşadığım olaydan dolayı kesinlikle taraftarlarımıza bir kırgınlığım olmadı olamazda. Nasılki gol attığımda aynı taraftarlar beni tribüne çağırıyorsa kötü oynadığmda da sitem edebilirler. Maçın stresinden böyle şeyler olabilir. Bu onların bu camianın çocuğuyum ve bundan da gurur duyuyorum ve bu camianın çocuğu olarak kalmak istiyorum. Büyükler çocuklarına bağırır sitem eder bende bu olayı böyle görüyorum.Bu düştüğümüz yerden hep beraber ayağa kalkarak tekrar bir diriliş yapıp güzel günlere birlikte ulaşacağız.

‘’Bu şehir kenetlendiği zaman başaracaktır’

Toplantıda son olarak konuşan tecrübeli forvet Fatih Şerifoğlu ise bir çok kulüpte forma giydiiğini ancak Çorumspor’un çok farklı bir camia olduğunu söyledi. Bu farkta en büyük payın başkan Fatih Özcan’a ait olduğunu belirten Şerifolu ‘İki yıl önceki Çorumspor ile bugünki Çorumspor arasında dışardan bakaldığında büyük bir fark olduğunu herkes görüyor. Kurumsallaşma adına önemli adımlar atıldığını düşünüyorum.

Futbol sohbetlerinin olduğu her ortamda Karadeniz takımları denildiğinde, Trabzon, Rize, Samsun’dan sonra Çorumspor ismi geçiyor. Biz oyuncular gelip geçiyiz fakat kulüpler kalıcıdır ve bu şehir bu başkana ve bu takıma sahip çıksın. Evet takım olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu şehir kenetlendiği zaman bunun üstesinden gelecektir. Bu takımı bu noktaya getiren bizleriz ve birlik olduğumuz zaman esmi günlere hep birlikte döneceğimize inancımız tam’ dedi.