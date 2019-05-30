‘Bu tavuklar ormanda gezip yumurtluyor’

FATİH AKBAŞ

Organik gıdalara ilginin her geçen gün arttığı Türkiye’de bu ürünlerin ilk sıralarında ise yumurta geliyor. Organik, gezer tavuk, kümes içi gezer tavuk ve tavuk çiftliği üretimi olarak piyasada kendine yer bulan yumurta üretimine Çorum’da yeni bir kategori daha eklendi. O da; ormanda gezen tavuk yumurtası. Bir girişimci tarafından yaptırılan seyyar kümeste yaşayan tavuklar tamamen ormanlık alanlarda besleniyorlar. Hatta bazen yumurtalarını bile beslendikleri ormanlık alana bırakıyorlar.

ORGANİK YUMURTA ÜRETİMİNE FARKLI BAKIŞ AÇISI

Çorum’da seyyar tavuk kümesi uygulamasını hayata geçiren Aşdağul’lu çiftçi Sadık Uzuncaköse, 4 yıldır gezen tavuk yumurtası işi ile uğraştığını belirterek, “Tamamen organik olan gezen tavuk yumurtasının üretimine ilk olarak 4 yıl önce evimin önünde oluşturduğum bahçemde başladım. Buraya kurduğum kümeste beslediğim tavuklar hemen ön tarafında oluşturduğum ve yem bitkileri ektiğim bahçemde beslenerek organik yumurta yaptılar. Sonrasında ise bundan bir ay önce Çorum’da yumurta üretimini farklı bir boyuta taşımak için Ankara’da bir işletmede seyyar kümes yaptırdım ve ormanda gezerek yumurta üretimine başladım” dedi.

SEYYAR TAVUK KÜMESİ ORMANDA GEZİYOR

Aşdağul ile İncesu Kanyonu arasında bulunan ormanlık alanlara seyyar kümesini yerleştirdiğini ve yumurta üretimine başladığını kaydeden Sadık Uzuncaköse, “Seyyar kümesimde şimdilik 400 tavukla üretim yapıyorum ve sayıyı artırmayı planlıyorum. Tavuklarımız gün içinde sürekli arazide doğada bulunan yiyeceklerden besleniyorlar. Hiçbir kimyasal katkılı yem vermiyoruz. Tarım alanları dışında beslendikleri için suni gübre ve tarımsal ilaçların zararlı etkilerinden de uzak büyüyorlar” şeklinde belirtti.

‘ORMAN YUMURTASI, YUMURTA ÜRETİM KATEGORİSİNE EKLENMELİ’

Türkiye’de yumurtaların üretim şekli olarak 4 kategoride sınıflandırıldığını dile getiren ve buna 5. olarak da orman yumurtasının eklenmesini isteyen Uzuncaköse, “Tarım ve Orman Bakanlığı yumurtaları üretim şekillerine göre; 0-organik, 1-gezer tavuk, 2- kümes içinde gezer tavuk, 3- çiftlik üretimi olmak üzere 4 şekilde sınıflandırmış. Bizim ormanda üretilen yumurtamızın da (-1) kategorisi olarak en üst sınıfta tescil edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

YUMURTAYI ALIRKEN NEREDE ÜRETİLDİĞİNİ GÖREBİLİ- YORSUNUZ

Ormanda üretilen yumurtaların pazarlanması konusunda da farklı bir yöntem izlediklerini anlatan Uzuncaköse, “Biz ağırlıklı satışımızı Ortaköy İlçesinde semt pazarında yapıyoruz. Ancak Alaca, Ortaköy’de birer il merkezinde ise 2’şer olmak üzere 4 marketle anlaştık ve ürettiğimiz yumurtaları buralarda halkımızla buluşturacağız. Bu marketlerde oluşturduğumuz reyonlarda yumurtaların hemen arkasında bulunan ekranda üretim yerleri video olarak gösteriliyor. Vatandaşımız aldığı yumurtanın hangi şartları üretildiğini rahatlıkla görebiliyor. Ayrıca vatandaşlarımız www.ormanyumurta.com web adresimiz ve aynı isimde ki youtube kanalımızdan bizi takip edebilir ve bilgi sahibi olabilirler” dedi.

‘VATANDAŞIMIZ ORGANİK YUMURTA ALIRKEN DİKKATLİ OLMALI’

Vatandaşlara da bir uyarıda bulunan Uzuncaköse, piyasada ‘organik yumurta’ diye satılan ürünlerin bazılarının fenni yemle beslenen yada hiçbir otun dahi olmadığı sadece toprağın bulunduğu alanda gezen tavuklardan üretildiğini vurgulayarak vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Uzuncaköse, tavukların beslendikleri alanlara ulaşımı sağlayan ve bozuk olan yollarının düzeltilmesi noktasında yardımlarını esirgemeyen Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik’e de teşekkür etti.