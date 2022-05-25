Bu turnuvayı düzenleyen ilk devlet üniversitesi

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı, Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında bir ilki gerçekleştirerek, tamamen kendi imkanları ile e-spor organizasyonu düzenliyor.

Medya ve İletişim Programı’nın e-spor organizasyonu Valorant Turnuvası, MYO Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda başladı.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, bilgisayar oyunlarının üretim, Ar-Ge ve pazarlama ile dünyada milyarlarca dolarlık hacmi olan büyük bir iş ve istihdam alanına dönüştüğünü vurgulayarak, “Türkiye’de de bu alanda çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Üniversitelerimizin de bu işe öncülük etmesi bekleniyor. Medya ve İletişim Programı tarafından ilk kez düzenlediğimiz Valorant Turnuvası aslında e-spor turnuvasının üniversitemizin vizyonu içinde yer aldığını ve geliştirilerek bundan sonra da çalışmaların yapılacağının da habercisidir. Büyük kulüpler e-spor konusunda kurumsallaşmaya gidiyorlar. Böyle bir yarışın içinde üniversitelerimizin de yer alması kaçınılmazdır. Bu bağlamda bu turnuvayı biz bir vizyon çalışması ve bundan sonra yapılacak daha kapsamlı projeler içinde bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu işin mutfağında tamamen Medya ve İletişim Programı hocaları ve öğrencileri var ve alt yapısı çok güçlü oluşturuldu. Buradan aldığımız enerjiyle bir sonraki sezonda çok daha kapsamlısını yapacağız. Başta Medya ve İletişim Programı Öğretim Görevlileri Ali Aşır ve Gökhan Şenyurt olmak üzere öğretim elemanı ve öğrencilerimize Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e teşekkür ediyor, turnuvaya katılan öğrencilerimize başarılar diliyorum”dedi.

TURNUVAYA İLGİ YÜKSEK OLDU

Açılış konuşmasının ardından turnuva başladı. Turnuvaya öğrencilerin ilgisi ise yüksek oldu. 250 öğrenci başvuruda bulunurken Medya ve İletişim Programı’nın instagram sayfasından canlı yayında yapılan çekilişle turnuvaya katılacak olan 145 oyuncu belirlendi. 145 oyuncunun 26 takımla mücadele edeceği organizasyon üç gün sürecek ve 27 Mayıs Cuma günü yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

BİRİNCİ OLACAK TAKIMA BİN LİRA ÖDÜL

Turnuvada birinci olacak takıma bin lira ödül verilecek olup önümüzdeki aylarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan e-spor turnuvasında Çorum’u ve Hitit Üniversitesi’ni temsil edecek.

Turnuva, Medya ve İletişim Programının, facebook, youtube ve twitch hesapları ile espor.hitit.edu.tr adresinden canlı olarak yayınlanıyor.

BÖYLE BİR ORGANİZASYONU KENDİ İMKANLARI İLE YAPAN İLK DEVLET ÜNİVERSİTESİ

Devlet üniversiteleri arasında tamamen kendi imkanları ile yapılması bakımından Türkiye’de bir ilk olan e-spor turnuvasının önümüzdeki yıl kapsamının daha da genişletilerek üç farklı oyunla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Turnuvaya MÜSİAD Çorum Şubesi, Taksim Bilişim ve HititFm ise sponsor olarak destek veriyor.