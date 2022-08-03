FATİH BATTAR

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Av. Ünzile Yüksel, kadın politikaları çalışmalarını belirlemek üzere Çorum’da partililerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşma yapan Yüksel; Şuna emin olun. Az kaldı. Bugünler geçecek. Bu ülkeyi yönetemeyenler gidecek. Liyakatli kadrolarla İYİ Parti bu ülkeyi yönetecek.” dedi

TSO Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Partili kadınlar ve parti yöneticileri katıldı.

Toplantıda partililere hitaben bir konuşma yapan İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Av. Ünzile Yüksel, ekonomik krizden Çorum’un da nasibini aldığını ve 81 il için kalkınma projesi hazırladıklarını belirterek, “Bu konuda kalkınma politikalarımız, ekonomi politikalarımız 81 il’e ayrı ayrı hazırladığı kalkınma projeleri var. Her ilin sorunları tespit edilmiş ve nasıl kalkınır bu illerde neler yapılması konusunda detaylı politikalar üretildi. Akılcı, mantıklı ve uygulanabilir projeler olduğunu göreceksiniz” dedi.

Konuşmasında genç işsizlik sorunun Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olduğuna değinen Yüksel, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Ülkenin her yanında olduğu gibi Çorum’da da ekonomik anlamda genç işsizliği anlamında çok büyük sıkıntılar var. Sanayisi var olarak gördüğümüz şehirlerdendi şimdi maalesef başka illere göç veren iller arasında yer alması üzücü. Organize Sanayi ile ilgili sıkıntılarınızı biliyoruz. Hızlı trenin olmaması, havaalanının olmaması.

Genç işsizlik bu ülkenin en önemli sorunlarından biri. İktidar bunu çözmek yerine çevresine, yandaşa iş bulma, 5 maaş verme derdine düşmüş. O da yetmiyor meşhur 5’li müteaahhitlere, onların sazını çalan bir kısım yandaşın vergi borçları göz ardı ediliyor.

2010 yılında sorular çalındığında dava açan sendikanın avukatıydım. O dilekçeyi hazırlayanlar arasındaydım. O zamanda bu zamanda devletin başında olan aynı kişiler ‘hayır çalınmadı, analarının ak sütü gibi helal’ denildi. Sonra onlar soru çalmaktan yargılandı. Niye bu kadar geç? Geciken adalet adalet değildir. Peki bu soruları çalanların hepsi yargılandı mı? Yine ÖSYM Başkanı görevden alındı. Sınav iptal edildi mi? Devlet yönetmek ciddiyet ister. Devlet makamı deneme-yanılma makamı değil. 84 milyonu yönetme adına devlet idaresine gelip yanlışları yaptıktan sonra ‘ben kandırıldım’ demekle o vebalden kurtulamazsın.

Millet bizi çağırıyor. Çünkü biz milletin kendisiyiz. Milletin çocukları, milletin kızları, milletin evlatları olarak düştük yollara. Niye? Bu fakirler,ayrımcılık, baskı bitsin. KPSS’den 96 puan alıpta atanamayan, tanıdığı 50 puan alıpta atananları gördükçe devletine karşı üzüntü duyan gençlerin üzüntüsü bitsin diye yollardayız. Kul hakkı korunsun, kamu mallarına sahip çıkılsın. İnsanlar ayrımcılığa uğramasın. Kadınlar korkmadan, anneler kız çocuklarının başına birşey gelecek diye sıkıntıya düşmeden gönül rahatlığıyla uyusun diye yollardayız. Hukuku üstün kılmak için, adalet eşit vursun diye, bu mazlum milletin biriktirerek yaptığı milli servetler ana buna peşkeş çekilmesin diye yollardayız ve bunu da başaracağız.”

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2022, 18:00