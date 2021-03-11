Bu yavrulara yuva lazım

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Çorum merkeze bağlı Boğabağı Köyü’nde bir tarlada doğum yapan 2 anne ve 11 yavrunun yuva ve mamaya ihtiyacı var.

Haber Merkezimizi arayarak durumu bildiren bir aile, Boğabağı Köyü numara 154’te bulunan tarlalarına yakın aralıklarla doğum yapan 2 anne ve 11 yavrunun zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini belirttiler.

Annelere ve yavrulara ellerinden geldiğince bakım vermeye çalıştıklarını fakat yetersiz kaldıklarını belirten aile, “Hayvanların bakımsızlık ve açlıktan ölmemeleri için elimizden geleni yaptık fakat sürekli bakımlarını sağlamamız mümkün değil. Çorum Belediyesi ve hayvanseverlerden yardım istiyoruz. Onlara sıcak bir yuva sağlayabilecek ya da mama yardımında bulunabileceklerin desteğini bekliyoruz.” dediler.