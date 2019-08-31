‘Bu yılki su hacmimiz çok iyi’

M.BURAK YALÇIN

Yeni Hayat Barajı’nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, suyun yüksekliğinin 30 metreye ulaştığını belirterek, bu yıl ki su hacminin çok iyi olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Seyfe Köyü ziyaretinin ardından Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte Çorum'un içme suyunun büyük ölçüde sağlandığı Yeni Hayat Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a incelemede Vali Mustafa Çiftçi’nin yanısıra bazı belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Geçtiğimiz haftalarda suyun renginde problem yaşandığını ve sarı aktığını belirten Başkan Aşgın, yaşanan sıkıntının platformdaki bir borunun kırılmasından kaynaklandığını söyledi.

Şuan hiçbir sıkıntının olmadığını da ifade eden Aşgın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Suyun renginde sıkıntı vardı. İncelemeler yapıldı, mikrobiyolojik hiçbir şey yok, zararlı hiçbir şey yok. Bir türlü çözemedik. Heyeti topladık, bir sabotaj mı var. Niye çözemiyoruz diye konuştuk. Suyun yüzde 60’ını Yeni Hayat Barajı’ndan aldığını söyledi arkadaşlar. Bir musibetten neler doğdu. Geçmiş yıllarda suyun yüksekliği 20-23 metreye kadar yükselmiş. Bu yıl 30 metre olmuş. Bu yıl ki su hacmimiz çok iyi. Dalgıçlar inince baktılar ki 10 gün önceden de orayı test etmişiz, orada problem yokmuş. Platformdaki borulardan bir tanesi kırılmış, dibe vurmuş. Biz de suyu dipten alıyormuşuz. Dipten aldığımız için arıtma başından sonuna gelene kadar rengi kaybedemiyor bir türlü. Renk problemini böylece çözmüş olduk. Şuan su ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Berrak bir şekilde akıyor.”

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2019, 17:36