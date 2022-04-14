Budama kursu yine açılıyor

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 11 Nisan 2022 tarihinde açılan budama kursunu, üreticilerden gelen yoğun talep üzerine ikincisini düzenleme kararı aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı yaptığı açıklamada, kurs kapsamında katılımcılara meyve ağaçlarında ve bağda bakım ile uygulamalı budama konularında teorik ve pratik olarak bilgiler verileceğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda ve uygulama bahçesinde 18 Nisan 2022 tarihinde başlayıp bir hafta süre ile devam edecek olan Bağ ve Meyve Ağaçlarında Budama Kursunun bitiminde kursiyerlere sertifika verilecek. Kontenjanın sınırlı olduğu kursa başvurular 15 Nisan 2022 saat 17.00'da sona erecek.

Başvurular İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne yapılacak. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022, 17:15