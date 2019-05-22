"Buğday rekoltesinde ciddi artış bekliyoruz"

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, iklim koşullarının mevsim ortalamasında seyretmesinden dolayı bu yıl buğday rekoltesinde ciddi artış beklendiğini belirtti.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum'da geçen yıl 208 bin hektar alandan 515 bin ton buğday elde edildiğini bildirdi.

Bu yıl yağışların ortalamanın üzerinde olduğunu aktaran Sarı, "İlimizde yağış durumu ekim döneminden bugüne kadar metrekareye 381,4 kilogram. Yani ortalamanın 60 kilogram üzerinde yağış aldık. İklim şartları ve yağış durumu açısından bir sıkıntı yok. Bitki gelişimleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre çok daha iyi durumda." ifadesini kullandı.

Bu yılki taban fiyatların üreticiyi tatmin ettiğinin altını çizen Sarı, şunları kaydetti:

"2019 yılında yaklaşık 285 bin hektar alanda hububat ekilişi var ve bu alandan dekara yaklaşık 50-60 kilogram verim artışı beklemekteyiz. Rekolte beklentisinde yağışların etkisi büyük olsa da yapılan eğitim çalışmaları ve etkin şekilde yürütülen süne kımıl mücadelesi çalışmalarının da katkısı bulunmaktadır. Bizim için verim kadar kalite de önemli, bunun için buğdayda zarar yapan süne ve kımıl zararlıları, pas ve yaprak lekesi hastalıklarıyla mücadele konularında üreticilerimizin bilinçlenmesine önem gösteriyoruz. Buğdayda kaliteyi yükselterek, buğday üretiminde söz sahibi olan ülkelerle rekabet edebilirliğimizi arttırmayı hedefliyoruz."

(AA)