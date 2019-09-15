Buğdüz miniklerini sevindirdiler

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Arslan Kaynar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan ve Ülkü Ocakları Teşkilatı ile birlikte Buğdüz İlkokulu’nu ziyaret etti.

Buğdüz İlkokulu öğrencileriyle sohbet ederek hediyelerini veren heyet, öğretmen Arslan Yılmaz’dan da okulun eksikleri hakkında bilgi aldılar.

Kaynar ve beraberindekiler, misafirperverliklerinden dolayı öğretmen ve öğrenci velilerine teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)