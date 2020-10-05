‘Bugün Türk'ün Kızılelması Karabağ'dır’

M.BURAK YALÇIN

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına ilişkin açıklama yapan Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Sami Çam, tek millet, iki devlet anlayışının bugün gelinen noktada çok daha büyük bir anlam ifade ettiğini belirterek, “Türk milletinin kızıl elması bugün için Karabağ’dır” dedi.

Bugün sendika merkezinde basın açıklaması düzenleyen Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Sami Çam, Türk milletinin geçmişte ayrılıkçı Ermeniler tarafından yapılanları hiç unutmadığını ve unutmayacağını söyledi.

‘ERMENİLERİN KATLİAMLARINI UNUTMADIK’

Ermenilerin 1.Dünya Savaşı yıllarında Erzurum’da, Van’da, Ağrı’da, Muş’ta ve hatta Adana’da yaptığı katliamların daha dün gibi Türk milletinin hafızasında olduğunu belirten Sami Çam, “Asala terör örgütünün dünyanın çeşitli yerlerinde diplomatlarımızı ve sivil vatandaşlarımızı nasıl katlettiğini biz hiç unutmadık. 90’lı yılların başında Ağdam’da ve Hocalı’da yapılan soykırımları benliğimize kazıdık. Ayrılıkçı, katil Ermenilerin yaptığı zulümleri, dünya bilmese de, görmezden gelse de biz dünde çok iyi biliyorduk, bugün de çok iyi biliyoruz” dedi.

‘TÜRK’ÜN TÜRK’TEN BAŞKA DOSTU YOK’

Geçmişte yapılan ve bugün de Azerbaycan’da yapılmaya devam eden vahşet ve katliamların, Türk’e sadece kendisinden başka dostu olmadığını bir kez daha hatırlatmaya vesile olmuduğunu vurgulayan Çam, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün de Türk’ün başına bir hal gelse yine bize bizden başka dost olmadığı bilinmesi lazım. Karabağ’da olan savaş Azerbaycan için ne anlam ifade ediyorsa Türkiye Cumhuriyeti içinde aynı anlam ifade etmektedir. Kardeş Azerbaycan yalnız olmadığını Türk Devleti dünyaya bir kez daha beyan etmiştir. Neticede ya Karabağ ya ölüm başka yolu yoktur denilmiştir. Geçmişte, Enver Paşa’nın talimatıyla, kardeşi Nuri Paşa komutasında ki “Kafkas İslam Ordusu” nasıl Bakü’yü Ermenilerden ve Bolşeviklerden kurtarıp, bağımsızlığını ilan edip, şanlı Azerbaycan bayrağını göndere çektiyse, Mehmed Emin Resulzade’nin deyişiyle “bir kere yükselen bayrak, bir daha inmeyecektir.”

‘TÜRK MİLLETİ DÜNE GÖRE DAHA GÜÇLÜ’

Bugün Türk milleti düne göre daha güçlüdür. Dolayısıyla hem Türkiye Cumhuriyeti, hem Azerbaycan hiçbir düşmana aman vermeyecek kadar güçlüdür. Tek millet, iki devlet anlayışı bugün gelinen noktada çok daha büyük bir anlam ifade etmektedir. Türk milletinin kızıl elması bugün için Karabağ’dır. Hepinizin malumu olduğu üzere, Ermenistan, uluslararası hukuku hiçe sayarak 30 yılı aşkın bir süredir Karabağ’da işgalci olarak bulunmaktadır. Bu yetmezmiş gibi yine uluslararası hukuku hiçe sayarak yine Azerbaycan topraklarına saldırmış ve bu saldırılarına yenilerini eklemeye devam etmiştir. Diğer taraftan Türkiye’miz Suriye, Doğu Akdeniz, Libya başta olmak üzere dört bir yandan kuşatma altına alınmaya çalışılmaktadır. Söz konusu kuşatmalar, yine geçmişte olduğu gibi bugün de Türk Milleti tarafından bertaraf edilecektir. Bunun için içerde ve dışarda Türk devletinin ve milletinin bekası adına bir olacağız iri olacağız diri olacağız kardeş olacağız büyüyüp Turan olacağız.

‘BÜTÜN TÜRK DEVLETLERİNİN BAYRAKLARI GÖNLÜMÜZDE DALGALANIYOR’

Bizler, Türk Büro-Sen mensupları olarak yüreğimizle kardeş Azerbaycan’ın yanında olduğumuzun nişanesi olarak bu şanlı büyük Türk bayraklarını huzurlarınızda binamıza asıyoruz.

Ancak şunun da bilinmesini isteriz ki, bütün Türk Devletlerinin bayrakları, her bir mensubumuzun gönlünde daima dalgalanacak, bu şuur nesilden nesile aktarılacaktır. Bu vesile ile dâhilde ve hariçte, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz. Allah hepsinden razı olsun.”

Açıklama öncesinde Türk-Büro Sen Çorum Şubesi üyeleri tarafından sendika binasının ön cephesine dev boyutlarda Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.