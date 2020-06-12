Bugüne de dikkat!

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM), kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın bugün de yaşanacağını bildirdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya il geneli ile Sinop, Ordu ve Samsun’un iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel dolu yağışıyla birlikte kuvvetli olması beklendiğinden meydan gelebilecek ani sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020, 12:34