Buhara’da internet sorunu

RECEP MEBET

Buhaarevler Mahallesi’nde bulunan 8 binanın yaklaşık bir aydır internet kesintisi yaşadığı bildirildi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, Buhara 11. Sokak’ta yer alan Seçkin Apartmanı ve çevresindeki 7 blokta internet bağlantısı problemi yaşandığını kaydettiler.

Bir apartman yöneticisinin hatasından kaynaklandığı öne sürülen arızanın yapılan başvurulara rağmen giderilmediğini savunan vatandaşlar, sınavlara hazırlanan öğrenciler ile ailelerinin büyük mağduriyet yaşadığını ifade ettiler.

Yaşadıkları mağdriyetin bir an önce giderilmesini isteyen internet aboneleri, yetkililerden acilen çözüm beklediklerini sözlerine eklediler.