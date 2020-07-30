Buharaevler Muhtarı’ndan hayırseverlere çağrı

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Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, Kurban Bayramı öncesinde hayırseverlere seslenerek muhtaçlara da yardım eli uzatılması çağrısında bulundu.

Mahallelerinde çok sayıda ihtiyaç sahibi vatandaşın yaşadığını belirten Ümit Patıroğlu, kurban bağışlarında muhtaç ailelerin de unutulmamasını istedi.

Her yıl olduğu gibi bu bayram da hayır sahipleri ile muhtaç aileler arasında köprü kuracaklarını belirten Patıroğlu, “Hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz” dedi.

“Bayramlar paylaştıkça güzel” diyen Patıroğlu, kurban payları ile muhtaçları sevindirmek isteyenleri bayramda açık olacak muhtarlık bürosuna beklediklerini ifade etti.