Buharaevler sakinleri çalışmalardan memnun

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Buharaevler Mahallesi İbrahim Çayırı sakinleri, bölgede yapılan altyapı düzenlemelerinden memnun.

Dr. Sadık Ahmet Caddesi civarındaki yağmursuyu hattı çalışmalarını inceleyen Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, İbrahim Çayırı sakinleriyle hasbihal etti.

Perşembe Pazarı yanındaki Buhara 2. Sokak’tan İbrahim Çayırı’na uzanan yağmursuyu hattının geçmişte yaşanan su baskını çilesine son vereceğini anlatan Ümit Patıroğlu, çalışmalarda emeği geçen Çorum Belediyesi yönetici ve çalışanlarına şükranlarını ifade etti.

Yaklaşık bir aydır devam eden çalışma sonucunda 1300 metrelik yağmursuyu hattının yenilendiğini belirten Patıroğlu, mahalle sakinlerinin de yapılan düzenlemelerden memnun olduğunu dile getirdi.