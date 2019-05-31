Buhara’ya yeni benzinlik

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Hasan Kaya ve Ahmet Cem Ulaşmış’ın sahibi olduğu HGC Petrol Akaryakıt İstasyonu Buharaevler Mahallesi Bişkek Kavşağı’nda hizmete girdi.

Bayan akaryakıt dolum personelinin görev yaptığı HGC Petrol, kadın istihdamı açısından Çorum ve bölgesinde bir ilke imza attı.

Opet ve Aygaz bayii olarak hizmet veren istasyonu tanıtan İstasyon Müdürü Hamdi Koçak, 3 bin 800 metrekare alan üzerine kurulu tesiste akaryakıt satışının yanı sıra oto yıkama, market ve kafe bölümlerinin de yer aldığını söyledi.

Opet Ultra konseptine uygun olarak dizayn edilen istasyonu Çorum halkının hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Hamdi Koçak, “4’ü akaryakıt, 2’si LPG olmak üzere 6 dolum ünitesinin yer aldığı istasyonumuz 7 gün, 24 saat hizmette” dedi.

8 bölümlü oto self servis ve temizleme alanının yanında jet köpük ve cila bölümlerinin de yer aldığını belirten Koçak, kafe, iç-dış oto kuaför bölümü ve istasyon yanındaki 4 adet ATM (bankamatik)’nin de yakında hizmete gireceğini kaydetti.

Koçak, “Hizmet kalitemizi yakından görmek ve detaylı bilgi almak isteyen herkesi Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi numara 1’deki istasyonumuza bekliyoruz” diye konuştu.