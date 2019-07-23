Bülent Börekçilik Çorum’da

RECEP MEBET

Bülent Börekçilik Çorum Şubesi dün Gazi Caddesi Vergi Dairesi yanı numara 58/A’da hizmete açıldı.



Soner Demirkan ve Ramazan Güzelyıl’ın sahibi olduğu işletme, Bülent Börekçilik’in Türkiye çapındaki 74. şubesi olarak Çorum’da hizmete girdi.

Açılışa Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Kemal Kurt, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, Bülent Börekçilik Şirket Müdürü Mehmet Ali Tekin, bazı davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kulaksız Camii İmam Hatibi Mustafa Kuzyaka’nın yaptığı dualar eşliğinde gerçekleşen açılış ikramlarla devam etti.



‘LEZZET-İ ALA’

Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Şirket Müdürü Mehmet Ali Tekin, ‘Lezzet-i Ala’ sloganıyla dikkat çeken Bülent Börekçilik’in kalite ve lezzeti bir arada müşterileriyle buluşturduğunu söyledi.

Haftanın 7 günü 06.00-15.00 saatleri arasında hizmet veren Bülent Börekçilik’in ev ve işyerlerine tepside börek servisi de yaptığını anlatan Mehmet Ali Tekin, 3 farklı özel peynirin karışımından oluşan Adana usûlü su böreğini Çorum halkının beğenisine sunduklarını kaydetti.



Sıcak tüketilmesi tavsiye edilen meşhur Adana Böreği’nin özelliklerinden bahseden Tekin, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bülent Börekçilik, eskiden beri bilinen Adana Böreğini tekrar güncelleyerek günümüze taşıdı ve seri imalatına başlayarak İstanbul’da da şubeler açmaya başladı. Daha İstanbul’a gelir gelmez büyük bir ilgiyle karşılanan ‘Meşhur Adana Böreği’ sıcak yenmesi tavsiye edildiği için şubelerde börek almak için kuyruklar oluştu

İçindeki peynirin tamamen erimiş olmasından dolayı görüntüsüyle bile iştah kabartan bu eşsiz böreğimiz adeta lezzet avcılarını çağırıyor. Yıllara dayanan bu lezzetin günümüze uyarlanmasında özel hamuru, yine özel üretilen peynir ve tereyağı gibi tamamen organik ürünlerin kullanılması dikkat çekiyor.

Bazı lezzetleri anlatamazsınız, tatmak gerekir. Bu lezzeti tatmayan kalmasın diyor ve tüm Çorum halkını Bülent Börekçilik’e davet ediyoruz.”