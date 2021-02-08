Bülent Turan’dan Vali Çiftçi’ye destek açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Vali Mustafa Çiftçi’nin İskilipli Atıf Hoca’yı anma programına katılmasına ilişkin karalama kampanyasına dair bir açıklama yaparak, Vali Çiftçi’ye destek verdi.

Turan, “Ağır ithamlarla hakaretlerle tartışmanın siyasetle ilgisi yok. Azıcık inceleme yapıldığında İskilipli din adamıydı. Yargılandığı mahkeme Atatürk tarafından kapatılmış. Kitap, şapka adında ama kanun yok. İki sene sonra yasak başlıyor. Savcı 3 yıl ceza istiyor. Hakim idam veriyor. Bu kara hatalardan biri. Kaldı ki Atıf Hoca’nın Milli Mücadeleyi desteklemediği yalanları vardı” şeklinde konuştu.