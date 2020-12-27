Bunalıma giren genç canına kıydı

FATİH BATTAR

Ankara Sincan’da fırın işletmeciliği yapan Çorumlu genç canına kıydı.

Eşinden ayrılan ve bir süredir tek başına yaşadığı öğrenilen 36 yaşındaki İdris Dutukkaya, bunalıma girerek yaşamına son verdi.

Olayı gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Dutukkaya’nın öldüğünü tespit etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, İdris Dutukkaya’nın cenazesi otopsinin ardından köyüne gönderildi.

Bayat Derekutuğun köyü nufüsuna kayıtlı olan İdris Dutukkaya, yarın saat 11.00’da kılınacak cenaze namazının ardından Derekutuğun köyünde toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020, 20:26